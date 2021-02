Santé mentale étudiante : lancement des journées de consultation

Dans le but de trouver des solutions concrètes pour améliorer la santé mentale de la population étudiante durement touchée par la crise sanitaire, et ultimement élaborer le premier Plan d’action sur la santé mentale étudiante à l’enseignement supérieur, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a procédé à l’ouverture de deux journées de consultation sur le sujet. Plus de 140 personnes seront invitées à participer à cette consultation, qui s’échelonne sur deux jours. Leurs interventions permettront de dégager des pistes de solutions visant à créer des milieux d’enseignement sensibles à la diversité des besoins de la communauté étudiante; favoriser la mise en place d’un continuum de services de promotion, de prévention et d’intervention en santé mentale dans les établissements d’enseignement supérieur; développer des partenariats efficaces, à la fois à l’intérieur des établissements collégiaux et universitaires et entre les réseaux de l’enseignement supérieur et leurs collaborateurs externes; faire du Québec un chef de file en matière de recherche sur la santé mentale étudiante. À terme, le fruit des échanges des différents partenaires des réseaux collégiaux et universitaires permettra l’élaboration de mesures innovantes et porteuses qui composeront ce tout premier plan d’action.