COMMUNIQUÉ – Le comité organisateur souhaite mettre la population au cœur des festivités qui auront lieu tout au long de l’année 2022. Ainsi, le comité organisateur souhaite dès maintenant trouver les couleurs et le style visuel des activités, des projets qui se tiendront tout au long de 2022. Pour se faire, il vous propose d’imaginer le logo qui représentera les festivités entourant le 350e anniversaire de Verchères.

Tous citoyens sont donc sollicités.es et invités.es à déposer un projet de logo au comité organisateur. Ce comité déterminera par la suite le logo le plus inspirant et verra à le faire adapter avec un graphiste professionnel pour l’utilisation de celui-ci.

Ainsi, nul besoin d’avoir de grands talents de dessinateur.trice ou d’infographe pour participer à ce projet; il suffit d’avoir de bonnes idées!

Un tableau d’inspiration se trouve à la suite de ce texte afin d’aider les participants.es dans leur création. Ce tableau représente la municipalité avec ses valeurs, ses couleurs, ses paysages et celui-ci sera également à la base de l’évaluation de tous les logos reçus.

Détails techniques :

Les propositions de logo doivent être acheminées au comité organisateur au plus tard le 28 février 2021 par courriel à vercheres.350@gmail.com en indiquant votre nom et numéro de téléphone.

Les visuels peuvent être envoyés en format PDF, Jpeg ou PNG et il peut s’agir d’un dessin graphique à l’ordinateur ou une numérisation ou une photo d’un dessin.

Le comité organisateur verra à s’en inspirer pour la création finale qui sera par la suite utilisée dans le cadre du 350e anniversaire de Verchères.

Détails de participation :

Les participants doivent demeurer à Verchères pour pouvoir déposer un projet.

Les personnes de tout âge peuvent participer.

À noter qu’il est fort possible que le logo choisi soit retravaillé par un graphiste professionnel afin que ce logo puisse être utilisable pour tous les usages nécessaires aux festivités.

La personne qui verra son logo choisi donnera tous les droits au comité organisateur du 350e ainsi qu’à la Municipalité de Verchères et ses partenaires, le cas échant, sans dédommagement monétaire en échange. Cette personne ne pourra en aucun cas vendre ou utiliser ce logo pour des fins personnelles ou mercantiles en lien, ou non, avec le 350e anniversaire de Verchères.

Source: Municipalité de Verchères