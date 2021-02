91,5 M$ pour le retour en emploi des personnes affectées par la pandémie

Le gouvernement du Québec a investi plus de 91,5 millions de dollars sur deux ans pour maximiser le retour en emploi du plus grand nombre de travailleurs dont l’emploi a été touché par la pandémie. Concrètement, ce nouvel investissement, qui fait suite au Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi tenu le 16 octobre dernier permettra d’accroître la diplomation des personnes en formation générale des adultes (FGA) et en formation professionnelle (FP) et d’arrimer davantage l’offre de formation en fonction des nouvelles réalités du marché du travail. Une augmentation de la qualification des personnes est ainsi prévue puisque l’accueil de même que les services d’information et d’orientation dans les centres de formation seront revus et renforcés de façon à ce que celles-ci soient dirigées vers les emplois en demande. Une plus grande visibilité sera aussi accordée aux métiers en demande et aux programmes d’études qui leur sont associés par l’entremise d’une plateforme Web de redirection de carrière et de rehaussement des compétences professionnelles. Des formations courtes, flexibles et adaptées aux différents profils des personnes, seront facilement accessibles pour celles et ceux souhaitant entreprendre un parcours de formation et ainsi les rediriger vers les emplois en demande. Le Québec investira également dans les compétences de base des personnes, ainsi que pour renforcer la littératie des adultes.