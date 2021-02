Une phase 3 du prolongement du REM, entre Longueuil et Brossard

Le gouvernement du Québec aurait, dans ses cartons et sur la planche à dessin, une troisième phase de prolongement du Réseau express métropolitain (REM)mais cette fois ci à Lava et à Longueuil.



Sur la Rive-Sud, le train électrique emprunterait l’axe du boulevard Taschereau, à partir de Brossard passant par la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke pour se rendre jusqu’au cégep Édouard-Montpetit. Ce trajet serait relié à la future station Panama du REM, dont la mise en service est prévue en 2022.



Ce tracé est justement celui proposé l’an dernier par la mairesse Sylvie Parent avec son projet de Lien électrique est-ouest (LÉEO) qui traverserait le boulevard Taschereau, de Brossard jusqu’à Longueuil



Dans une manchette publiée, lundi matin, le journal La Presse rapporte que la Caisse de dépôt et placement ne semble pas être intéressée à l’ajout d’un autre système de transport de type tramway à Longueuil, comme le suggérait la mairesse parent mais plutôt pour le développement du REM. Que ce soit l’un mode de transport ou l’autre, les décideurs locaux seraient évidemment heureux d’une annonce prochaine.



La première phase du REM comporte trois stations sur la Rive-Sud, dont Panama, Du Quartier et Brossard, toutes situées sur le territoire de la Ville de Brossard. Leurs mises en service sont annoncées pour l’année prochaine.



La deuxième phase du REM, annoncée il y a quelques mois, comprend son extension dans le secteur de Montréal-Est. Le début des travaux est attendu pour 2023 pour une livraison prévue en 2029.



L’annonce du prolongement du REM sur la Rive-Sud n’est donc pas pour demain, mais peut-être « après demain » tout comme le projet de prolongement entre Brossard et Chambly. Il y a fort à parier que le projet refera surface dans un an, lors de la prochaine campagne électorale provinciale.