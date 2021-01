Le parc automobile de Boucherville a augmenté de près de 30 % depuis 20 ans

La Rive-Sud ne fait pas exception au phénomène d’augmentation du nombre de véhicules sur les routes. Boucherville non plus, car depuis 2001, le parc automobile de la Ville a grimpé d’environ 30 %; le nombre de véhicules passant de 20 374 en 2001 à 24 021 en 2009, puis à 26 848, il y a deux ans. Cette augmentation a évidemment suivi la courbe de croissance de la population.

En 2019, le ratio pour 1 000 habitants est de 553 véhicules dans l’agglomération de Longueuil. Il est de 555 à Laval, de 635 dans la couronne nord et de 643 en banlieue sud.

Le premier rang appartient cependant à la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac avec un taux de 909 véhicules par 1 000 habitants.

Depuis 2001, dans l’ensemble du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), on note une augmentation de 25 % du nombre de véhicules sur les routes.

Sur la Rive-Sud, sans surprise, c’est la ville de Longueuil qui arrive en tête avec 135 114 véhicules sur son territoire. Boucherville en compte 26 848, ce qui place la ville au 13e rang du palmarès de la Communauté métropolitaine de Montréal. Au 15e rang, Sainte-Julie compte 19 585 véhicules; Saint-Bruno-de-Montarville, 20e rang, 16 497 véhicules; Varennes, 27e rang, 13 981 véhicules; Saint-Amable, 44e rang, 8 830 véhicules; Contrecœur, 50e rang, 6 092 véhicules; et Verchères, 59e rang, 3 840 véhicules.



Plus de véhicules électriques



Meilleure nouvelle s’il en est une, le nombre de véhicules électriques est en hausse. En tête des municipalités présentant la plus forte proportion d’autos électriques sur l’ensemble des véhicules en circulation sur son territoire, on trouve, ex æquo, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert (2,8 %). Suivent Westmount (2,7 %), Rosemère (2,6 %), Mont-Saint-Hilaire (2,6 %), Lorraine (2,6 %) et Senneville (2,5 %). Il y a 805 véhicules électriques sur le territoire de Boucherville, ce qui place la Ville au 7e rang de toutes les villes de la grande région de Montréal avec un pourcentage de 2,2 %. Longueuil en compte 2 059, mais en proportion, cela représente 1,3 % seulement du parc automobile. Sainte-Julie et ses 483 véhicules électriques sont au 12e rang avec une moyenne de 1,9 %, le même pourcentage qu’à Contrecœur où l’on dénombre 151 véhicules électriques. À Verchères, c’est 1,7 % des véhicules que l’on peut recharger, et 1,3 % à Saint-Amable. Du côté de Varennes, on recense 289 véhicules de ce type.

Dans l’ensemble du grand Montréal, le nombre total de véhicules est passé de 1 960 025 à 1 983 536, entre 2018 et 2019, une hausse de plus de 23 000 selon une étude récemment rendue publique par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le nombre de camions légers (VUS, minifourgonnettes, etc.) a continué sa forte croissance, avec 44 000 véhicules de plus, l’an dernier. En 2001, on dénombrait 285 000 camions légers dans le Grand Montréal, comparativement à 765 000, en 2019.

Le nombre de voitures, lui, a baissé de 20 500 en un an. Sur une plus longue période, de 2001 à 2019, il est passé de 1 168 000 à 1 219 000.

