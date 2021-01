Intégration Compétences ouvre le premier laboratoire de fabrication numérique à Beloeil

COMMUNIQUÉ – En mars 2020, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec a accordé à Intégration Compétences une subvention de plus de 140 000 $ sur deux ans pour créer un laboratoire de fabrication numérique : une unité FabLab mobile et stationnaire.

L’installation de pointe, située à Beloeil, est conçue pour donner accès aux machines, aux connaissances et aux moyens financiers pour éduquer, innover et inventer en utilisant la technologie et la fabrication numérique.

« Bravo à Intégration Compétences, pour le lancement d’un laboratoire numérique qui constitue ni plus ni moins qu’une usine moderne et audacieuse dont la facilité d’accès est étonnante. En tant que député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, il me fait plaisir de parrainer l’événement et je me réjouis que cette innovation puisse profiter à toute la région dont certaines municipalités de ma circonscription. De plus, Intégration Compétences a eu l’excellente idée de l’ouvrir, non seulement à sa clientèle cible, mais également à toute la communauté pour en faire bénéficier le plus grand nombre ! Ce Fablab est un pas en avant dans l’apprentissage numérique pour nos jeunes, nos nouveaux arrivants et toute la population ! » a commenté Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.

Le FabLab d’Intégration Compétences comprend une suite d’outils de fabrication numériques et de machines de prototypage telles que la presse à chaleur, une l’imprimante 3D, un découpe vinyle et la Machine-outil à commande numérique (CNC).

Cet espace communautaire constitue une opportunité pour les jeunes en rupture avec les méthodes classiques d’enseignement, d’acquérir une expérience numérique unique. Il s’agit d’un modèle d’apprentissage multidisciplinaire et pratique, qui offre aux participants l’opportunité d’apprendre par la pratique tout en renforçant leur compréhension conceptuelle de la technologie ainsi que son application.

Ouvert également aux membres de la communauté et aux personnes immigrantes de la Montérégie, le Fablab d’Intégration Compétences donne la possibilité de fabriquer toute sorte d’objet. Dans la même lignée, le laboratoire offre aux entrepreneurs des opportunités de concevoir des prototypes de produits, et traduire des idées en objets physiques .Cet espace permettra de créer des communautés plus soudées favorisant l’entraide dans la création, le partage et la transmission de connaissances.

Source: Intégration Compétences

À propos d’Intégration Compétences

INTÉGRATION COMPÉTENCES favorise l’intégration socioprofessionnelle de sa clientèle en employabilité (Carrefour jeunesse-emploi, 16-35 ans) et immigrante (L’Envol, 14 ans et plus) dans le cadre de projets et de services, en collaboration avec les partenaires du milieu. Tous les services sont offerts sans frais pour les participants : aide à la recherche d’emploi – clarification du choix de carrière – services sans rendez-vous – intégration des immigrants – formation – prédémarrage d’entreprise – service aux entreprises.