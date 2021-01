Contrecoeur en pleine croissance démographique et économique

La vitalité de Contrecœur se confirme une fois de plus cette année avec l’accroissement de sa population et la construction de nouvelles résidences sur son territoire. À ce rythme, la Ville de Contrecœur franchira bientôt le cap des 10 000 résidents.



Le décret de la population dévoilé en décembre 2020 confirme que Contrecœur compte désormais 9 406 personnes, ce qui représente une augmentation de 4,64 % sur l’année 2019. La ville continue de progresser à un rythme constant. Cette croissance est soutenue depuis 2010 puisque Contrecœur a maintenu une forte hausse annuelle de 3,14 % alors que sa population se chiffrait à 6 001 personnes. La dernière décennie affiche donc une augmentation de 56,74 %. Les données du décret de la population sont rendues publiques sur la base de l’estimation faite par l’Institut de la statistique du Québec.



Le bilan des permis de construction pour l’année 2020 représente également une année exceptionnelle. Plus de 684 permis ont été délivrés par le Service d’urbanisme pour une valeur déclarée de 47 226 043 $ comprenant la création de 175 nouveaux logements. Pour les quatre dernières années, les 2239 permis délivrés représentent des valeurs déclarées de 132 213 413 $.



La mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire, souligne que cette croissance témoigne que la Ville continue d’être attractive, attrayante et inspirante. Cette croissance se traduit d’ailleurs, selon elle, par l’ouverture en 2021 d’une deuxième installation du CPE Petit à Petit ainsi que l’ajout de classes au primaire et de la maternelle 4 ans sur notre territoire.



« Je suis heureuse de constater que la construction s’est maintenue et qu’elle continue d’augmenter année après année. En raison de celle-ci, la Ville Contrecœur connaît une augmentation démographique qui fait en sorte que nous sommes en mesure d’offrir plus de services municipaux et d’améliorer nos espaces publics ainsi que nos infrastructures. L’atteinte d’une population de près de 10 000 habitants nous permet d’accroître la vitalité commerciale avec une offre grandissante ce qui donne lieu à l’augmentation de l’achat local pour assurer le dynamisme économique de nos commerçants. Dans le contexte actuel, il y a de nombreuses mesures à appliquer et des adaptations à faire autant du côté du Service d’urbanisme, que des citoyens et du secteur de la construction. La situation pandémique n’a toutefois pas freiné les citoyens ni les promoteurs puisque nous avons de nombreux projets qui verront le jour prochainement et qui permettront de répondre aux besoins de notre population », mentionne la mairesse Maud Allaire.



Parmi les projets qui verront le jour, nous comptons entre autres la réalisation du Marché Contrecœur sur la rue des Patriotes, le projet de construction d’un terminal à conteneurs du Port de Montréal et la venue de Canac sur le site de la Cité 3000.