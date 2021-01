Au tour de Longueuil de se lancer dans la récupération du verre

Trois sites de dépôt pour la récupération des contenants en verre qui ne sont pas récupérés par le système de consigne seront installés sur le territoire de la Ville de Longueuil au cours des prochains mois.

Dès l’été 2021, les citoyens et citoyennes pourront apporter les contenants dans des bennes de récupération situées dans chacun des arrondissements, soit au garage municipal du 777, rue d’Auvergne (Vieux-Longueuil), à la bibliothèque Raymond-Lévesque (Saint-Hubert) et à l’aréna Cynthia-Coull (Greenfield Park).

« Malgré la pandémie, l’environnement demeure une préoccupation de premier ordre pour bien des Longueuillois et Longueuilloises. Plusieurs nous ont d’ailleurs interpellés pour demander que la Ville mette en place des installations de récupération du verre non consigné. C’est une préoccupation que nous partageons et nous répondons aujourd’hui à cet appel », affirme la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Cette demande avait aussi été maintes fois répétée par les membres de l’opposition et par certains conseillers indépendants.

Dès cet hiver, l’administration municipale procédera au changement de zonage nécessaire pour l’installation de ces bennes et accordera les contrats pour les équipements, la récupération et le recyclage du verre. Les détails relatifs aux contenants qui seront acceptés dans les futurs conteneurs seront connus probablement au printemps 2021.