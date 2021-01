Abolition des frais de retard à la bibliothèque de Varennes

Le conseil municipal est fier d’annoncer qu’il abolit les frais de retard à la bibliothèque à compter du 1er février prochain. Varennes se joint ainsi au mouvement international « Fine Free Library » né aux États-Unis et qui a pour but de favoriser l’accès à la culture et au savoir pour tous. Au Québec, 22 % des bibliothèques publiques ont emboîté le pas depuis 2019 et les adhésions au mouvement n’ont cessé de se succéder.



« En abolissant ces frais de façon définitive et en éliminant les frais de retard cumulés aux dossiers des abonnés, nous ouvrons la porte de la bibliothèque à tous les citoyens et à l’ensemble de ses ressources et services. Dorénavant, les frais de retard impayés ne seront plus un frein à la fréquentation de la bibliothèque pour quiconque. Soyez donc les bienvenus! », affirme le maire Martin Damphousse.



L’expérience des bibliothèques ayant déjà implanté cette mesure démontre une hausse de leur fréquentation et la récupération de documents qui tardaient à être retournés par crainte de fortes amendes à payer.



Par ailleurs, le respect de la date d’échéance des prêts demeure important afin de rendre les documents disponibles pour tous les abonnés. À cet effet, un retard empêchera l’emprunt de nouveaux documents et les avis de retard continueront d’être envoyés aux retardataires. De même, les frais pour les documents perdus ou endommagés seront maintenus. Enfin, pour favoriser le retour des documents aux dates d’échéance, des avis de courtoisie rappelant les échéances de prêts seront implantés bientôt.



L’abolition des frais de retard est appuyée par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Pour en apprendre davantage sur ce mouvement, consultez le site https://abpq.ca.