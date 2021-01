Un encan virtuel au profit de six hôpitaux

La 17e édition du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) et de l’Avant-Première Bénéfice (APB) est malheureusement annulée mais afin de poursuivre sa mission, la Fondation de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal (FCCAM), qui organise cet événement, a repensé sa formule!

Ainsi, en collaboration avec First Canadian, elle a décidé de mettre en place une Campagne de collecte de fonds. En guise de remerciement, les six Fondations hospitalières bénéficiaires de cette collecte , dont Pierre-Boucher, organisent un encan virtuel qui est présentement en cours et qui prendra fin le 23 février.

Tous les membres de la CCAM, en plus des fidèles partenaires de l’industrie automobile et des six fondations hospitalières participantes, ont contribué en offrant des lots pour cet encan virtuel.



Rendez-vous sur le site Web de l’encan pour vous préenregistrer au http://apb.signaturepro.ca.

Vous pouvez aussi envoyer un texto au 438-600-2757 avec le mot AUTO!