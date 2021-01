Monsieur Lunettes, la lunetterie communautaire de la Montérégie, revient à Saint-Amable, dans les locaux du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable (CEBSA), leles jeudis à compter du 21 janvier 2021. Bien connu à Saint-Amable, le CEBSA est situé 297 rue Principale. Le service a été offert de décembre 2019 à la mi-mars, jusqu’au début de la pandémie, au CEBSA et est maintenant de retour chaque semaine, tous les jeudis après-midi sur rendez-vous. Tous les détails sur le site www.monsieurlunettes.net.



Service essentiel pendant le confinement, la lunetterie communautaire monsieur Lunettes est présente un peu partout en Montérégie grâce à ses 19 points de service hebdomadaires. Les opticiens mobiles de monsieur Lunettes opèrent à partir de son Quartier Général de Longueuil, situé au coin du chemin Chambly et du boulevard Curé-Poirier.



Monsieur Lunettes a comme devise «La vue pour tous ». La vue pour tous, ce sont des lunettes à des prix que tout le monde peut se payer, mais aussi des lunettes d’excellente qualité qui plaisent à tout le monde et que tous sont fiers de porter. Olivier Comtois, opticien d’ordonnances et fondateur de monsieur Lunettes le confirme : « Au départ, je voulais offrir d’excellentes lunettes au meilleur prix et, honnêtement, nous y sommes arrivés ».



Côté bas prix, les nombreux clients de monsieur Lunettes en témoignent chaque jour. Mis àpart les lunettes sans service offertes sur Internet, monsieur Lunettes affiche, à notre connaissance, les plus bas prix en Montérégie pour un service complet d’opticiens avec une garantie d’un an contre les défauts de fabrication. Côté produits, les montures offertes par monsieur Lunettes sont vendues dans de nombreuses lunetteries québécoises, mais à des prix inférieurs. Et toutes les montures de monsieur Lunettes sont incluses dans les prix affichés, sans exception : les gens peuvent ainsi choisir la monture qu’ils préfèrent. Les verres de haute qualité sont tous fabriqués en Allemagne et taillés dans un laboratoire familial de Brossard par des techniciens chevronnés. Tous les verres incluent un traitement antireflet multicouche de grande qualité et sont résistants aux égratignures, sans frais additionnels.



Pour des lunettes complètes – monture, verres et traitements – les prix commencent à 120$ (simple vision) et à 220$ (progressifs HD), des prix inégalés sur le marché, encore plus pour des lunettes de cette qualité. Et les prestataires de l’aide sociale peuvent enfin se permettre les

Monsieur Lunettes – 1901, chemin Chambly, bureau 1, Longueuil J4J 3Y1450 693-0852 www.monsieurlunettes.netmêmes lunettes de qualité : avec leur formulaire gouvernemental, ils ne paient que la différence, à partir de 20$ (simple vision) et de 80$ (progressifs HD).



Comment monsieur Lunettes peut offrir de tels prix? Ici encore, Olivier Comtois explique : « Dans l’optique, les marges brutes sont élevées, mais les coûts d’opération aussi : de grands locaux dispendieux et beaucoup de personnel. Le truc, c’est de trouver des façons de réduire et nos marges et nos coûts au minimum. Nos locaux sont simples : un seul bureau, notre Quartier Général de Longueuil, situé à l’étage, et l’utilisation d’organismes communautaires comme points de service. Nous utilisons des applications infonuagiques qui nous permettent d’être mobiles et informés en tout temps, peu importe où nous sommes.

Notre système de rendez-vous en ligne nous permet d’être efficaces, encore plus avec la pandémie actuelle. Notre personnel est uniquement constitué d’opticiens, à part mon père Richard qui s’occupe bénévolement des relations avec les organismes et qui m’aide dans l’administration. Notre concept est ultra-efficace : les clients mettent 30 minutes en moyenne pour acheter une paire de lunettes, beaucoup moins longtemps que dans une lunetterie traditionnelle. Bref, on offre un service A1, professionnel et rapide, avec des produits de grande qualité pour un prix imbattable. »



Les directeurs et directrices des organismes qui accueillent chaque semaine les opticiens mobiles sont heureux d’offrir ce service de lunetterie communautaire à leurs bénéficiaires. La qualité des lunettes est telle que beaucoup d’employés et de bénévoles de ces organismes portent des lunettes de monsieur Lunettes, notamment plusieurs directeurs et directrices eux-mêmes. « C’est signe que la qualité de nos lunettes est pour tout le monde », confirme Olivier Comtois. Et les organismes reçoivent 10$ par paire de lunettes vendue chez eux, une contribution qu’ils apprécient grandement.



En résumé, monsieur Lunettes, c’est une belle histoire qui mérite d’être mieux connue à Saint-Amable et en Montérégie.- Source : Richard ComtoisRelations avec les organismes pour monsieur Lunettes 514 351-2248richard@monsieurlunettes.net