Xavier Barsalou-Duval a l’intention d’être à nouveau candidat du Bloc québécois aux prochaines élections

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval soumettra à nouveau sa candidature sous la bannière du Bloc québécois dans la circonscription de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères. L’investiture se déroulera sous format virtuel, le samedi 6 février à 11 h.

« C’est avec entrain que j’annonce mon intention de me présenter aux électeurs pour une troisième fois. La situation de gouvernement minoritaire et les rumeurs d’élections hâtives nous obligent à nous tenir prêts en vue d’un éventuel scrutin qui pourrait avoir lieu à tout moment », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

« Étant originaire de la circonscription et résident de Boucherville, c’est un honneur pour moi de représenter les gens de chez nous et j’en éprouve une immense fierté. Au fil des cinq dernières années, j’ai eu l’occasion d’approfondir mes liens avec les citoyennes et les citoyens de la circonscription ainsi que d’acquérir une précieuse expérience parlementaire », indique le député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères.

Le jeune père de famille est particulièrement fier du chemin parcouru depuis sa première élection en 2015 : « Nous avons depuis aidé des milliers de citoyens qui avaient des difficultés à être correctement servis par les différents ministères fédéraux. Nous avons été proactifs sur le terrain et nous avons aussi travaillé avec la population sur des enjeux locaux importants tels que la sécurité sur le Richelieu, la voie ferrée à Boucherville et la protection des berges du Saint-Laurent », ajoute monsieur Barsalou-Duval.

« J’ai la ferme intention de demeurer présent pour défendre les intérêts du Québec et des gens de la circonscription, et ce, tout en continuant de promouvoir la fierté d’être Québécois ainsi que la nécessité de se donner un pays », conclut Xavier Barsalou-Duval.

Pour être en mesure de participer à l’investiture du Bloc québécois de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères, vous devez prendre votre carte de membre au coût de 5 $ en allant sur le site www.blocquebecois.org. Il y est aussi possible de faire une contribution en ligne. C’est donc un rendez-vous virtuel à ne pas manquer, le samedi 6 février dès 11 h. Comment vous connecter : allez sur le site du député et cliquez sur l’onglet Événements à venir/investiture : www.xavierbarsalouduval.quebec https://www.xavierbarsalouduval.quebec/evenements-venir/investiture-bloc-quebecois-pblpv