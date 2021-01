Revitalisation du secteur du quai municipal: Un nouveau souffle pour Verchères

La Municipalité de Verchères a dévoilé jeudi dernier le plan directeur de ce que pourrait devenir le secteur du quai au cours des prochaines années.

Afin de l’assister dans la création d’un concept de revitalisation de cette zone située aux abords du fleuve, les élus ont fait appel au groupe conseil Rousseau-Lefebvre. Échafaudé autour du thème Un nouveau souffle pour Verchères – Le quai, entre fleuve et village, cohérence de culture et d’espace, ce plan sera soumis aux citoyens qui auront l’opportunité au cours des prochains jours d’exprimer leur opinion sur le projet proposé.

« On s’est souvent dit que nous avons un joyau entre les mains, mais qui n’est pas poli, explique le maire Alexandre Bélisle. C’est une infrastructure qui n’a pas atteint sa pleine capacité. Notre responsabilité, c’est de trouver une façon de tout coordonner afin qu’il atteigne son plein potentiel. Que le secteur dans lequel il se trouve contribue à la vitalité économique du village en accueillant les citoyens d’abord, mais aussi les visiteurs de la grande région métropolitaine. Ces derniers vont découvrir un endroit exceptionnel pour la qualité architecturale de ses constructions et pour l’environnement. Et il faut dire que nous avons les plus beaux couchers de soleil de la Communauté métropolitaine de Montréal! »

Financement recherché

En plus du quai municipal, le secteur concerné comprend notamment le parc des Pionniers ainsi que la rue Madeleine. Le projet inclut notamment un parc nature, un bâtiment de services, du mobilier urbain permettant les rassemblements et la contemplation ainsi qu’une promenade riveraine.

Rappelons que l’avenir du quai, dont les activités ont été suspendues au cours de la dernière année en raison de son état de dégradation avancé, est une des priorités actuelles à Verchères. Le conseil municipal demeure en contact avec les instances fédérales qui ont la responsabilité des infrastructures.

Afin de financer le projet, l’administration de Verchères fera appel à Ottawa, mais également au gouvernement provincial afin d’assurer sa réalisation.

« On parle d’un projet de plusieurs millions de dollars, ajoute M. Bélisle. Nos discussions avec le fédéral vont bon train. Nous allons également demander une contribution des paliers suprarégionaux, la Communauté métropolitaine de Montréal notamment. Le plan que nous avons sur la table va nous servir à présenter le projet aux différentes instances. Le tout afin d’obtenir une aide financière provenant de l’extérieur de la communauté de Verchères. »

Selon Alexandre Bélisle, un partenariat avec des entreprises privées est également envisagé afin de mener le projet à bon port. Quant au délai fixé pour sa réalisation, le maire admet qu’il faudra attendre avant d’avoir une idée plus précise.

« C’est quand même un processus qui peut être long, admet M. Bélisle. C’est une infrastructure qui pourrait être là pour les 150 prochaines années. Nous allons prendre le temps qu’il faut pour élaborer, avec le fédéral, un projet à notre mesure. »