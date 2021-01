«Nous avons un devoir de gratitude envers nos vétérans» -Stéphane Bergeron

Le ministère des Anciens combattants a eu l’idée, avec l’initiative «Valentin pour un vétéran», de profiter de la Saint-Valentin pour exprimer notre attachement et notre gratitude envers ces héros ayant servi sous les drapeaux.

À instigation de son collègue de Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole du Bloc Québécois pour les anciens combattants, M. Luc Desilets, le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a décidé de promouvoir cette belle opération.

L’actuelle crise sanitaire accentue l’isolement des individus les uns par rapport aux autres. Nos aînés, qui souffrent trop souvent d’isolement, sont donc particulièrement affectés par les mesures de distanciation sociale édictées par la santé publique. Au nombre de ceux-ci, on retrouve plusieurs de nos valeureux vétérans…

«La pandémie de #COVID19 aura démontré la grande solidarité des Québécoises et des Québécois, particulièrement envers les personnes les plus vulnérables. Nous avons, cette fois encore, l’occasion de manifester cette solidarité en confectionnant un «Valentin» ou en adressant tout simplement une carte à une vétérane ou un vétéran de la circonscription fédérale de Montarville. Certains petits gestes anodins peuvent faire toute une différence dans la vie de plusieurs personnes. Un simple vœu, en guise de remerciements pour les inestimables services rendus, peut avoir un effet des plus bénéfiques pour des personnes qui le méritent largement. Nous avons un devoir de gratitude envers nos vétérans et il importe de le leur signifier. Voilà donc une belle occasion de le faire…», de déclarer Stéphane Bergeron.

Notons que les «Valentin», cartes et vœux peuvent être directement transmis ou déposés, avant le 14 février prochain, au local de la Légion royale canadienne, filiale 147 Montarville, sis au 1622, rue Roberval, à Saint-Bruno-de-Montarville (J3V 3P3).

Source: Bureau du député de Montarville