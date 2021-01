Collecte de sang des Chevaliers de Colomb de Saint-Amable les 20 et 21 janvier

Les 20 et 21 janvier prochain, venez aider les Chevaliers de Colomb et les élèves de l’école de Le Rocher à atteindre leur objectif de 120 donneurs !



La collecte de sang est organisée par Héma-Québec en collaboration avec les élèves de l’école Le Rocher et les Chevaliers de Colomb.



Dates et heures : Mercredi 20 et jeudi 21 janvier de 13 h à 20 h

Lieu : Pavillon multifonctionnel (446, rue Daniel Sud)

Prendre rendez-vous : 1 800 343-7264 ou à jedonne@hema-quebec.qc.ca.

Information