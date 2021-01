Le Centre de service scolaire des Patriotes participe à une recherche sur les impacts de la COVID-19

Le Centre de services scolaire des Patriotes participera, au cours des prochains mois, en partenariat avec le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois, à un projet de recherche visant à documenter les impacts de la crise de la COVID-19 sur le réseau scolaire québécois.



Ce projet de recherche est mené par Patrick Charland, professeur au Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et cotitulaire de la Chaire UNESCO de développement curriculaire, en partenariat avec le ministère de l’Éducation (MÉQ).



Plus précisément, les données recueillies auprès des élèves du primaire et du secondaire, des enseignants ainsi que des directions d’établissement des centres de services scolaires permettront d’étudier les impacts de cette crise sur leur vie, de même que sur l’organisation et les établissements scolaires afin de contribuer à en atténuer les effets.



« Notre participation à ce projet de recherche s’inscrit directement dans nos Valeurs Patriotes, soit par notre engagement à favoriser l’accessibilité et la collaboration aux recherches en éducation, ainsi que dans notre volonté à mieux documenter certains des impacts de la pandémie sur nos milieux » affirme Luc Lapointe, directeur général du CSSP. « Nous sommes très fiers de prendre part à ce projet qui dressera un portrait rigoureux de la situation à partir d’un échantillon représentatif des réalités de nos milieux, et qui viendra certainement soutenir d’éventuelles décisions. » ajoute-t-il.