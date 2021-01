La bibliothèque de Sainte-Julie invite les lecteurs à participer à un club de lecture national

La bibliothèque de Sainte-Julie invite les lecteurs à participer au premier club de lecture numérique bilingue national. Un Livrel Canada permettra de tisser des liens entre les participants partout au pays.



Cette première édition met en vedette le célèbre roman Vi de Kim Thúy, publié chez Libre Expression en français et chez Penguin Random House Canada en anglais. L’écrivaine y raconte la vie et l’expérience de Vi et de sa famille, des réfugiés vietnamiens au Canada. Du 1er au 31 janvier 2021, 600 bibliothèques publiques du Canada offriront un accès gratuit et illimité sans liste d’attente au bouquin de Kim Thúy, en formats numérique et audionumérique. Les Julievilloises et les Julievillois qui possèdent une carte loisirs peuvent emprunter le livre français au ste-julie.pretnumerique.ca.



Services offerts par la bibliothèque en temps de pandémie

Plusieurs autres titres sont disponibles sur la plateforme pretnumerique.



Le prêt sans contact se poursuit. Les usagers peuvent ainsi réserver des documents en consultant le catalogue en ligne au biblio.ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone. Un membre du personnel communique avec l’usager lorsque les documents sont prêts à être cueillis.



La bibliothèque dispose aussi de divers outils en ligne, dont des bases de données, des ouvrages de généalogie, etc.



Durant les prochains mois, la bibliothèque offrira des conférences et des ateliers pour les publics de tous âges en mode virtuel. La programmation est disponible sur le site Internet de la Ville. Les inscriptions se déroulent en ligne ou par téléphone.



Quelques tables seront mises à la disposition des étudiants qui veulent étudier ou faire des travaux seuls. Les étudiants devront réserver la veille ou le jour même et présenter une carte étudiante valide pour profiter de ce nouveau service. La circulation dans les rayons demeure toutefois interdite.



Pour plus de renseignements, il est possible de joindre la bibliothèque au 450 922-7070.