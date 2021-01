Émeric Legendre-Perron impressionne en snocross au Championnat américain Amsoil Snocross

Nouvellement recruté en catégorie Sport, l’athlète de snocross originaire de Sainte-Julie a pu participer à deux finales le week-end dernier à Elk River au Minnesota.



Reconnu pour son talent, le pilote de l’écurie américaine Thene Motorsports a raflé de peu la victoire vendredi en finale. Meneur dès le départ, son avance confortable augurait bien jusqu’à ce qu’un ennui mécanique immobilise sa motoneige Ski-Doo sur le rebord de la piste. Un arrêt qui demeure encore nébuleux explique Emeric:



《 On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé avec la motoneige. Elle s’est immobilisée sans vouloir redémarrer. L’équipe va y voir cette semaine pour approfondir. 》



Samedi, il réitère sa fougue lors des deux séances de qualifications en cumulant 1e et 2e positions au fil d’arrivée: un passe-droit pour la grande finale.



Lors du départ de cette dernière course, dans un véritable chaos de poudreuse minant la visibilité, le jeune pilote de 16 ans se hisse en milieu de peloton. Un drapeau rouge suite à un incident d’un adversaire, oblige quelques minutes plus tard l’ensemble des athlètes à reprendre le départ à la file indienne. Au retour en piste, Legendre-Perron s’assure d’une constance jusqu’en 5e position jusqu’au fil d’arrivée.



Une première expérience dans cette catégorie



Avec déjà huit ans d’expérience dont deux du côté américain, il avait terminé la précédente saison au second rang du classement chez les Sport Lite. Un cumulatif lui permettant de graduer cette année dans le groupe Sport, la catégorie la plus achalandée du circuit.



《 Je suis bien fier de ma performance ce weekend. Le calibre est relevé dans cette catégorie, mais je crois bien pouvoir y faire ma place cette saison. J’ai déjà hâte à la prochaine manche. 》



La prochaine étape se déroulera à Dubuque en Iowa les 15-16 janvier.