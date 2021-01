Spectacle d’humour et encan virtuel au profit de six fondations hospitalières

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher participera à une grande collecte de fonds initiée par la Fondation de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal (FCCAM) au bénéfice de six fondations hospitalières du Grand Montréal.

Cette campagne vise à soutenir les fondations qui reçoivent normalement des dons dans le cadre de l’Avant-Première Bénéfice du Salon International de l’Auto de Montréal, annulé pour 2021 en raison de la pandémie.

Spectacle d’humour en cadeau En guise de remerciement, les fondations offriront l’accès à un spectacle d’humour virtuel à tous les généreux donateurs pour tout don de 50$ et plus (un reçu d’impôt sera bien sûr émis pour chaque don reçu).

Ce spectacle présentant Jérémy Demay et P-A Methot sera diffusé le samedi 23 janvier 2021, et le lien sera accessible pour une durée d’une semaine suivant cette date. Les fondations souhaitent ainsi permettre aux donateurs de passer une soirée de détente et de rires en ce temps de confinement. Pour faire un don et obtenir un accès au spectacle (sélectionnez Fondation Hôpital PierreBoucher) : https://shop.salonautomontreal.com/fr/apb2021

Encan virtuel pour tous Tous les membres de la CCAM, en plus des fidèles partenaires de l’industrie automobile et des six fondations hospitalières participantes, ont contribué en offrant des lots pour un encan virtuel. On peut donc s’attendre à une offre bien diversifiée pour cet encan qui sera accessible à tous! Pour visiter l’encan virtuel, rendez-vous sur le site internet de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher dès le 23 janvier : https://fondationhpb.org/evenement/avant-premiere-benefice-du-salon-de-lauto-de-montreal/