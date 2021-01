Nicole Marchand désignée mairesse suppléante pour les mois de février, mars et avril 2021 à Sainte-Julie

15La Ville de Sainte-Julie annonce que la conseillère municipale Nicole Marchand agira à titre de mairesse suppléante pour les mois de février, mars et avril 2021. Le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens à la séance du 12 janvier 2021.



La Loi sur les cités et villes prévoit que toute municipalité doit disposer en tout temps d’un membre du conseil municipal appelé à remplacer le maire ou la mairesse au besoin lors de diverses activités.



Conseillère municipale du district du Rucher, Mme Marchand oeuvre également à titre de :



présidente du Comité des politiques citoyennes − famille et jeunesse

présidente du Comité de toponymie

membre du Comité de la sécurité publique

membre du Comité de la ville intelligente

déléguée à l’Association québécoise du loisir municipal

déléguée au Réseau québécois des Villes et Villages en santé

déléguée substitut du conseil à la MRC de Marguerite-D’Youville

déléguée substitut au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent

célébrante pour les mariages et les unions civiles.

« En poste depuis 1996, Mme Marchand connait bien la population julievilloise et ses besoins. Sa grande disponibilité et son expérience lui seront utiles pour me représenter lorsque ce sera nécessaire », a déclaré la mairesse Suzanne Roy. Elle a profité de l’occasion pour remercier la conseillère Lucie Bisson qui occupe les fonctions de mairesse suppléante depuis le mois de novembre 2020.