Les visites de proches aidants temporairement suspendues à l’Hôpital Pierre-Boucher

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce que les visites de proches aidants sont dès maintenant suspendues à l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil et à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.

Considérant le nombre toujours élevé de cas de COVID-19 dans la population, la transmission soutenue du virus dans la communauté, les éclosions sur les unités et le nombre élevé de personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19, cette mesure s’avérait nécessaire afin de limiter les risques pour les usagers, leurs proches, ainsi que l’ensemble de notre personnel et de nos médecins.

Jusqu’à nouvel ordre, seules les personnes suivantes seront admises sur les unités des deux hôpitaux concernées :

• accompagnateur d’une personne en fin de vie, à raison d’une personne à la fois;

• père, mère ou tuteur légal d’une personne mineure;

• accompagnateur d’une femme à l’unité mère-enfant.

Cette restriction ne s’applique pas à l’Hôtel-Dieu de Sorel où la venue de proches aidants est toujours autorisée.