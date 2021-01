L’assemblée publique de janvier en bref à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue à huis clos le mardi 12 janvier dernier et diffusée sur la page Facebook de Sainte-Julie.

• La Ville a rendu hommage au drapeau du Québec étant donné c’est le 21 janvier 1948 que le fleurdelisé a pris place au sommet de la tour centrale du parlement et que l’année 2021 correspond au 73e anniversaire de cet événement.

• Les élus ont nommé la conseillère municipale Nicole Marchand au poste de mairesse suppléante pour les mois de février, mars et avril.

• Le conseil a déposé le budget de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l’exercice financier 2021 et a autorisé le trésorier à payer la quote part de Sainte Julie au montant de 617 503 $.

• À la suite de l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 le 14 décembre dernier, la Municipalité a confirmé l’affectation des sommes suivantes à la réalisation des projets pour l’année en cours, soit 25 000 $ à même le fonds de parcs et terrains de jeux et 133 250 $ dans le fonds de roulement qui sera remboursé en versements égaux sur une période de cinq ans, soit de 2022 à 2026.

• La Ville a embauché Charles-Eric Haché au poste de coordonnateur des technologies de l’information et des télécommunications à la direction générale, à compter du 1er février prochain.

Travaux et aides financières

• Le conseil a accordé le contrat des travaux d’enfouissement sur le chemin du Fer-à-Cheval et la rue de Murano à la compagnie Environnement Routier NRJ pour 4 005 239,05 $, toutes taxes incluses, incluant la provision.

• Les élus ont confirmé l’engagement de la Ville envers Hydro Québec en vue d’enfouir des services d’utilité publique sur le chemin du Fer-à-Cheval, entre le carrefour giratoire et le boulevard Armand-Frappier, par le biais du programme Embellir les voies publiques.

• Sainte-Julie a fait une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour son projet de prolongement d’aqueduc du rang de la Vallée; pour la reconstruction de la chaussée sur le rang de la Vallée; et pour la prolongation de la piste cyclable du parc Jordi-Bonet jusqu’à la rue Debré.

• Le conseil a autorisé la mairesse et la greffière à signer le protocole d’entente relatif à l’aménagement d’une patinoire temporaire dans le parc des Tuileries pour l’hiver 2020-2021.

• La Ville a accordé des aides financières de 295 985,64 $ au Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ), en quatre versements égaux, soit aux mois de janvier, avril, juillet et octobre afin d’offrir des activités aquatiques à petit prix pour la clientèle jeunesse de Sainte-Julie; 193 417,50 $ au CCSSJ, en janvier 2021 afin d’aider au paiement des dépenses reliées aux opérations courantes, à l’entretien des bassins d’eau et du bâtiment ainsi qu’aux frais de financement de l’immeuble; 37 315 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Julie pour l’année en cours, payable en deux versements égaux de 18 657,50 $.

• Les élus ont autorisé le passage des cyclistes de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie sur son territoire le 19 juin prochain.

• Finalement, le conseil a annoncé son intention de modifier le Règlement de zonage 1101 afin d’ajouter, à la grille des usages et des normes de la zone I-152, l’usage 7413.1 – « Centre d’escalade » ainsi que des dispositions relatives aux usages complémentaires; payer le coût de travaux de réfection des parcs municipaux pour un montant de 1 021 800 $ et autoriser un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 750 000 $ (Règlement 1271).