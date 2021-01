COVID-19 – Un taux d’intérêt à 0 % pour le prochain compte de taxes à Sainte-Julie

14À la suite d’une rencontre spéciale de la Commission des finances, la Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle maintient le calendrier de versements des comptes de taxes pour l’année 2021 mais descendra le taux d’intérêt à 0 % sur les taxes impayées pour la période du 10 février 2021 au 31 mars 2021. Cette mesure est valide autant pour les citoyens que les entreprises.



Concrètement, les citoyens qui préfèrent retarder leur paiement ont la possibilité de le faire jusqu’au 31 mars, et ce, sans que des intérêts soient facturés. Ceux qui souhaitent payer le premier versement dont l’échéance est prévue le 10 février peuvent le faire de façon électronique auprès des institutions bancaires ou par chèque en le déposant dans la boîte prévue à cet effet dans le portique de l’hôtel de ville. Les citoyens qui auraient déjà transmis leur chèque et qui souhaitent retarder le paiement peuvent contacter le Service aux citoyens au 450 922-7104 ou par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. Si le paiement a été fait avec une institution financière, il faut la contacter pour demander de retarder le paiement.



« La pandémie actuelle nous amène de nombreux défis et la Ville de Sainte-Julie s’assure d’être présente pour sa population. L’objectif de cette décision est de soutenir nos citoyens qui se retrouvent avec des difficultés financières ainsi que nos entreprises qui vivent dans plusieurs cas des moments difficiles », a précisé la mairesse Suzanne Roy.



Rappelons que lors de la première vague de la COVID-19 au printemps 2020, la Ville de Sainte-Julie avait aussi annoncé un taux d’intérêt à 0 % pour permettre à ses citoyens qui avaient subi une baisse de revenus d’assurer d’autres dépenses essentielles.