Marie-Josée Audette nommée directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie

Longueuil – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce la nomination de Marie-Josée Audette au poste de directrice de la protection de la jeunesse – directrice provinciale de la Montérégie.

Titulaire d’un baccalauréat par cumul, dont une majeure en criminologie et d’une maîtrise en criminologie, Mme Audette possède une vaste expérience du réseau de la santé et des services sociaux. Au cours des 30 dernières années, elle a occupé plusieurs postes dont celui d’intervenante et de conseillère clinique au Centre jeunesse de la Montérégie, en plus d’occuper le poste de directrice adjointe du programme jeunesse – services psychosociaux dans la communauté depuis 2015 au CISSS de la Montérégie-Est.

Au fil des années, elle a acquis de nombreuses connaissances reliées au réseau et a œuvré auprès de multiples partenaires lui permettant ainsi de développer une solide crédibilité tant sur le plan régional que provincial.

Mme Audette entrera en fonction le 15 février prochain et succédera à Josée Morneau, directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie depuis mai 2017, qui prendra sa retraite.

Source: CISSS Montérégie-Est