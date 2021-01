Le gouvernement du Québec accorde 55 M$ pour le projet du terminal de Contrecœur

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 55 M$ à l’Administration portuaire de Montréal (APM) dans le cadre du projet d’expansion à Contrecœur. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d’innovation), M. Donald Martel, en ont fait l’annonce aujourd’hui.



Le projet du terminal de conteneurs à Contrecœur répond à une volonté claire de croissance en ce qui a trait au transport des marchandises sur le fleuve Saint-Laurent.



Le projet permettra la création de 1 000 emplois payants lors de son exploitation. De plus, les investissements faits lors de la phase de démarrage auront des retombées économiques importantes pour le produit intérieur brut (PIB), soit 470 M$ pendant la phase de construction du projet et, à terme, 119 M$ annuellement lors de son exploitation.



« Je suis très fière d’annoncer la confirmation de la participation financière du gouvernement du Québec au projet de Contrecœur, une étape importante pour le développement des activités portuaires dans la région métropolitaine. Le terminal de Contrecœur permet ainsi d’accroître la compétitivité de notre fleuve Saint-Laurent grâce à des infrastructures portuaires modernes. Ce projet est en synergie avec notre vision de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent afin d’en faire un corridor économique performant », a déclaré Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal





« En tant que députée du comté de Verchères, je suis avec attention chacune des étapes du projet de construction d’un terminal de conteneurs à Contrecœur. Je suis donc très heureuse de souligner aujourd’hui la participation financière du gouvernement à la phase de démarrage. Ce projet est porteur d’avenir pour tous les citoyens et citoyennes du comté de Verchères », a mentionné Suzanne Dansereau, députée de Verchères



« Cette bonne nouvelle vient confirmer l’importance de l’implication des divers paliers gouvernementaux dans la réalisation de ce projet majeur pour la Ville de Contrecœur et la grande région métropolitaine. Le terminal portuaire de Contrecœur engendrera d’importantes retombées économiques pour tout le Québec et deviendra un site de transport maritime, ferroviaire et routier de renommée internationale grâce au port de Montréal, le deuxième en importance au Canada », a renchéri Maud Allaire, mairesse de Contrecœur



« L’appui du gouvernement du Québec est un signal important pour l’Administration portuaire de Montréal et le reflet d’une volonté commune de bien servir les entreprises d’ici avec une chaîne logistique performante. Cette contribution nous permettra de réaliser les travaux nécessaires au développement du nouveau terminal de conteneurs de Contrecœur et de participer pleinement à la relance économique », a conclu Martin Imbleau, président-directeur général de l’Administration portuaire de Montréal



Faits saillants



L’aide financière de 55 M$ servira à réaliser la phase de démarrage du projet et permettra d’entreprendre les travaux de préparation et de terrassement du site ainsi que la construction d’une barrière visuelle et sonore.

L’ensemble des coûts pour cette phase est évalué à 111 M$, dont un montant de 56 M$ sera investi par l’APM.

Dans son ensemble, le projet du terminal de Contrecœur aura des retombées économiques pour le PIB, soit 470 M$ pendant sa construction et 119 M$ annuellement lors de son exploitation au maximum de sa capacité.

Le coût de la construction du terminal de Contrecœur est estimé entre 750 M$ et 950 M$.