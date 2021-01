Des activités spéciales pour divertir les citoyens de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière de lancer une programmation spéciale entièrement gratuite, en vigueur dès le 16 janvier, pour divertir ses citoyennes et citoyens à la suite du confinement plus strict annoncé par le gouvernement du Québec. Des capsules humoristiques, des entraînements, des capsules de cuisine et des conférences en ligne permettront aux citoyens de tous âges de s’amuser et se changer les idées.



Capsules humoristiques Le Couvre-fun!

Les humoristes julievillois Gino Lévesque et Mario Jean, accompagnés de leurs invités spéciaux, seront en direct sur la page Facebook de la Ville du lundi au vendredi de 20 h à 21 h du 18 au 22 janvier et du 25 au 29 janvier. Des prix de participation seront tirés parmi les participants de Sainte-Julie.



Des entraînements accessibles à tous

En collaboration avec Cardio plein air, la Ville offrira des entraînements audio en direct avec un entraîneur au bout du fil. Les participants peuvent donc suivre les instructions dans leurs écouteurs sur le parcours qui leur convient. Des cours de cardio-raquette (cardio-musculation si la température ne le permet pas), cardio-jogging et marche active seront proposés. Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur le site de la Ville au ville.saintejulie.qc.ca/fr/208/Inscription_en_ligne. En plus de ces trois programmes, trois podcasts, soit un pour chacune des activités, sont inclus.



Les citoyens sont aussi invités à découvrir l’ABC du ski de fond grâce au Club de ski de fond Montériski. Par le biais de cinq capsules diffusées le 24 janvier, les nouveaux adeptes pourront se lancer dans cette pratique avec les conseils de base. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la nouvelle piste de ski de fond situé au parc Edmour-J.-Harvey.



L’école de karaté Sankudo proposera également des enseignements en direct qui permettront de découvrir en famille les mouvements de base du style Goju-Ryu. Ces entraînements originaux et créatifs seront offerts par Sensei Cindy Lysight dans une approche ludique, adaptée pour les débutants. L’entraînement sera sous forme de thématiques (Super Héros, Indiana Jones et La guerre des tuques) pour stimuler l’imaginaire des jeunes et des moins jeunes. L’activité aura lieu en ligne les dimanches 31 janvier, 7 et 14 février, de 10 h à 10 h 45. Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur le site de la Ville au ville.sainte-julie.qc.ca/fr/208/Inscription_en_ligne.

Des capsules de cuisine seront aussi diffusées sur la page Facebook de la Ville les 19 et 26 janvier. S’adressant aux plus jeunes, elles peuvent aussi permettre aux débutants de connaître de nouvelles recettes. Les thématiques mexicaines et végétariennes seront à l’honneur.



Chroniques historiques

Les amateurs d’histoire pourront en apprendre plus sur la vie julievilloise en lisant les chroniques historiques, publiées deux fois par semaine sur la page Facebook de la Ville.



Conférences, activités et heures du conte en ligne Finalement, la bibliothèque offrira une programmation en ligne variée. Le 16 janvier de 10 h 30 à 11 h 30, les jeunes pourront participer à un atelier créatif tandis que le 22 janvier de 18 h 30 à 20 h, un atelier enseignera comment télécharger un livre à partir de la plateforme pretnumerique.ca. etc. Le 23 janvier de 10 h 30 à 11 h, le Bébé contes initiera les 18 à 36 mois aux livres et à la lecture et de 14 h 15 à 16 h 15, il sera possible d’inventer un personnage animé en pixel art.



Toujours le 23 janvier, mais à 19 h, l’autrice Marie Laberge fera la narration en direct d’extraits de certaines de ses œuvres, dont « Gabrielle » « Adélaïde », « Cette folle année » et « Traversée la nuit ». Le 30 janvier de 10 h 30 à 11 h 30, une animatrice fera l’heure du conte aux 3 à 6 ans et les accompagnera dans la réalisation d’un bricolage. Les inscriptions sont possibles dès maintenant sur le site Web de la Ville.



D’autres activités seront annoncées prochainement, notamment pour remplacer la traditionnelle Fête au lac. Tous les détails seront précisés sur les outils de communication municipaux.



« La saison hivernale est particulière en raison de la pandémie, mais cette situation hors du commun n’a pas empêché notre équipe de travailler très fort au cours des derniers jours pour organiser des activités qui respecteront les règles sanitaires. Je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées pour mettre de la joie dans les foyers julievillois », a conclu la mairesse Suzanne Roy.