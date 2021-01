Que faire en cas de vol de colis livrés à domicile

L’arrivée de la COVID-19 a fait en sorte que le nombre de livraisons de colis à domicile a augmenté en flèche. Si on ajoute à cela la période des fêtes et des jours « boxing day », la présence de boîtes cartonnées et d’enveloppes devant les portes de résidences n’est pas près de diminuer.

Même si le fait de recevoir ses achats à la maison représente un avantage certain, celui-ci comporte un risque, soit le vol de colis.

Le SPAL vous propose donc une série d’actions préventives à poser qui pourraient grandement diminuer les risques associés à la livraison à domicile.

1) Suivez le parcours de vos colis : il est possible, la plupart du temps, de suivre, grâce à une application, les étapes de la livraison de votre colis.

Ex. : Postes-Canada vous permet de suivre le cheminement de votre paquet et d’en connaitre l’heure et la date de livraison. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’être présent lors de la réception, il vous est possible de demander à un proche ou à un voisin de le récupérer pour vous.

2) Faites livrer ailleurs : On connait tous une personne à la retraite, en télétravail ou en congé prolongé. Il vous suffit de demander à cette connaissance son accord afin que la livraison soit effectuée chez-elle et vous aurez ainsi l’esprit tranquille. Votre livraison sera ainsi mieux protégée. Également, plusieurs employeurs acceptent que vous fassiez livrer sur votre colis à votre lieu de travail. Assurez-vous d’en discuter avec votre supérieur avant d’agir en ce sens.

3) Exigez une signature : La plupart des entreprises disposent de la signature électronique. Advenant que vous soyez absent, le colis sera ainsi redirigé vers un lieu où vous pourrez le récupérer ultérieurement. Ainsi, si vous n’êtes pas à la maison, le paquet se rendra dans un entrepôt en attendant que vous passiez le récupérer. Si l’entreprise avec qui vous faites affaire ne le propose pas sur son site lors de l’achat, contactez-la.

4) Sécurisez vos colis : Placez en retrait près de la porte, un bac, avec indications au livreur, afin qu’il puisse y déposer le colis et de cadenasser le bac après avoir placé le colis à l’intérieur.

5) Procurez-vous une armoire à colis : Les armoires à colis sont sécuritaires et permettent aux gens, qui habitent dans des immeubles à logements multiples, de protéger leur colis. Postes-Canada vous explique comment en obtenir une. Voici le lien : https://www.canadapost.ca/web/fr/kb/details.page…

6) Renforcez la sécurité autour de votre maison : Votre résidence peut représenter une cible de prédilection pour les cambrioleurs. Sécurisez votre maison peut dissuader les voleurs d’en faire une cible. Pour y parvenir, il est suggéré d’installer des caméras de surveillance vidéos aux endroits permettant d’observer tout déplacement vers les accès à votre résidence familiale. Le coût de ces appareils électroniques a grandement diminué, alors que la qualité de l’image, même en mode nocturne, s’est grandement améliorée. Saviez-vous que certaines compagnies d’assurance vont vous offrir une diminution de vos primes mensuelles si vous faites la démonstration que vous avez augmenté la sécurité de vos bâtiments? C’est logique quand on y pense puisque vous avez diminué les risques d’être cambriolé ou vandalisé.

7) Récupérez rapidement vos colis : Ne donnez aucun avantage aux malfaiteurs. Dès que vous êtes informé de l’arrivée de votre colis par l’entreprise de livraison ou que vous constatez que le colis est déposé devant votre porte, récupérez-le ou demandez à une personne de confiance de le faire pour vous.

N’oubliez pas, selon l’Office de la protection du consommateur, une entreprise qui inclut la livraison dans la transaction a l’obligation de s’assurer que vous obtenez vos achats. Mais si vous avez opté pour la clause de non-signature, elle peut se décharger de toute responsabilité en cas de vol.

Dans tous les cas où vous êtes victime de vols de colis, n’hésitez pas à communiquer le plus rapidement possible avec votre service de police en composant le 911.

Soyez vigilants et bons achats!