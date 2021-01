La Grande soirée de la Fondation Jeanne-Crevier est reportée

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur jusqu’au 8 février prochain, la Fondation Jeanne-Crevier est dans l’obligation de reporter, à une date ultérieure, la Grande Soirée annuelle qui devait avoir lieu en virtuel le 5 février.

Dans ce contexte de pandémie, jonché d’incertitudes, il est d’autant plus important d’assurer le confort et la sécurité des résidents du CHSLD Jeanne-Crevier. La Fondation Jeanne-Crevier est donc plus essentielle que jamais.

Afin de lui permettre de poursuivre sa mission, elle compte sur votre habituelle générosité et vous en remercie de tout cœur à l’avance.

Lien pour faire un don : https://www.canadahelps.org/fr/dn/18630