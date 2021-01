Fermeture d’un commerçant itinérant de thermopompes: avis aux anciens clients de l’entreprise Vague de chaleur à Saint-Amable

L’Office de la protection du consommateur avise les consommateurs ayant fait affaire avec l’entreprise Vague de chaleur (9267-5636 Québec inc.) qu’ils pourraient avoir droit à un remboursement pour les réclamations qu’ils auraient à faire valoir à l’endroit de ce commerçant itinérant, qui a cessé ses activités au cours de l’été 2020. L’entreprise spécialisée en chauffage et climatisation était située au 382, rue Bourgeois Sud, à Saint-Amable. Comme la Loi sur la protection du consommateur l’exige, elle était titulaire d’un permis de commerçant itinérant de l’Office et avait fourni le cautionnement requis en vertu de la loi. Cette somme pourrait servir à indemniser les consommateurs qui auraient une réclamation à formuler contre elle. Les consommateurs qui ont conclu un contrat de vente itinérante avec Vague de chaleur et qui croient avoir un motif de réclamation à l’endroit de ce commerçant sont invités à consulter le site Web de l’Office, dans la section Indemnisation. Ils y trouveront les documents nécessaires pour présenter une demande. À propos du commerce itinérant Selon la loi, un commerçant itinérant est un commerçant qui, ailleurs qu’à son établissement, tente de conclure ou conclut un contrat avec un consommateur. Tout commerçant qui fait du commerce itinérant au Québec doit être titulaire d’un permis délivré par l’Office de la protection du consommateur. Ce permis et le cautionnement qui l’accompagne assurent aux consommateurs une protection financière en cas de non-exécution du contrat, de faillite ou de fermeture de l’entreprise.