Collecte de sang des Chevaliers de Colomb de Contrecœur : une opération réussie

La plus récente collecte de sang des Chevaliers de Colomb qui se tenait le 4 janvier à Contrecœur a été un franc succès.

Soixante-sept personnes se sont en effet inscrites avant la tenue de l’événement. La collecte se déroulait à la salle Ispat du centre multifonctionnel situé au 475, rue Chabot. L’objectif optimal était de soixante-quinze donneurs.

Depuis le début de la pandémie, l’équipe de Héma-Québec a redoublé d’ardeur pour maintenir la réserve de produits sanguins à un niveau acceptable. Afin d’y parvenir, 1000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, et ce, que l’on soit ou non en pandémie.

Toutes les mesures ont une de fois de plus été mises en place afin d’assurer une expérience sécuritaire aux donneurs. « Chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, a rappelé Hélène Laprade, conseillère en organisation de collectes de sang Rive-Sud de Montréal et Abitibi-Témiscamingue. Nous avons recueilli 58 poches de sang, c’est donc plus de 230 malades qui, grâce à votre collaboration et celle de votre super équipe, pourront recevoir des produits sanguins. Bravo ! »

Rendez-vous à Saint-Amable

Outre les donneurs et bénévoles, Mme Laprade a tenu à remercier plus particulièrement Gilles Boulay et les organisateurs de la collecte de sang des Chevaliers de Colomb de Contrecœur Chevaliers de Colomb de Contrecœur ainsi que Dominic Samson et toute l’équipe du centre multifonctionnel. « Et merci à la Ville de Contrecœur, pour votre accueil chaleureux et votre travail fabuleux, a écrit cette dernière. Tout était merveilleux ! Vous êtes une équipe du tonnerre! »

La conseillère a également rappelé que, chaque année, plus de 80 000 personnes au Québec ont besoin de produits sanguins.

La prochaine collecte dans la région aura lieu les mercredi 20 et jeudi 21 janvier, de 13 h à 20 h, au Pavillon multifonctionnel situé au 446, rue Daniel Sud, à Saint-Amable. Si vous désirez faire un don, il est important de vous inscrire d’abord en composant le 1-800-343-7264 ou en écrivant à jedonne@hema-quebec.qc.ca

Pour connaître l’ensemble des mesures déployées afin d’assurer la sécurité des donneurs, vous pouvez par ailleurs consulter le www.hema-quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.html