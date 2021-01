Concert mémoire collective, jusqu’au 30 janvier

L’Orchestre symphonique de Longueuil célèbre de grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie qui, au travers des dernières décennies, ont aidé le Québec à s’émanciper en tant que peuple culturellement unique et remarquable. Parmi les auteurs dont les œuvres ont été symphonisées : Luc Plamondon, Claude Dubois, Robert Charlebois, Céline Dion, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Jacques Michel, Charles Aznavour, Jacques Brel.

Le concert Mémoire Collective est présenté à nouveau dans le confort de votre foyer en version vidéo-numérique jusqu’au 30 janvier. Les billets sont disponibles sur le site à www.osdl.ca