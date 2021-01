Québec supporte une entreprise de Boucherville en intelligence artificielle

L’entreprise bouchervilloise Technologies Kaira a été sélectionnée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, pour bénéficier d’une aide de 50,000$ pour développer des modèles en intelligence artificielle.

Les sommes allouées à Technologies Kaira serviront au le développement des modèles descriptifs, prédictifs et prescriptifs nécessaires à l’application Kaira, un accompagnateur en bien-être financier.

Au total six projets ont été retenues en Montérégie et ceux-ci profiteront d’une enveloppe globale de 255 000$. Les autres entreprises sélectionné.es sont Blaise Transit, Airudi et Technologies D-BOX de Longueuil, Laboratoire Biron de Brossard, ainsi que Saccade Analytiques de Saint-Lambert.



Leurs initiatives ont été retenues au terme de deux appels de projets lancés en 2019-2020 par le ministère. Au total, 329 M$ sur cinq ans sont prévus au budget 2019-2020 afin d’accélérer l’adoption de l’IA. De ce montant, 65 M$ sont destinés à des projets en entreprise.

« Les appels de projets que nous avons lancés vont accélérer le processus d’intégration de l’IA dans nos entreprises afin de stimuler leur productivité et leur compétitivité. C’est excellent pour notre économie et c’est excellent pour la position du Québec dans ce secteur stratégique à l’échelle mondiale », a déclaré le ministre Pierre Fitzgibbon lors de l’annonce de l’attribution des aides aux entreprises