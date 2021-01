Plus de 43 M$ de projets pour l’année en cours à Sainte-Julie Daniel Bastin

Le ratio d’endettement de Sainte-Julie est deux fois plus bas que celui des villes comparables, selon le profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec. Cette gestion strict des dépenses n’empêche pas d’avoir de nombreux projets en vue pour l’année en cours car la Municipalité a prévu des investissements de plus de 43 millions de dollars dans divers travaux, une somme importante quand on sait que son budget total est d’environ 48 millions de dollars.

Sainte-Julie peut aller de l’avant avec tous ces travaux en 2021 puisque 48 % de ces investissements seront financés par la Ville, le reste provient de sources de financement externes, dont des subventions gouvernementales, alors que la portion de ces projets financée par la Ville est estimée à 20 985 357 $.

Lors de la présentation du budget, le 14 décembre dernier, le conseiller Mario Lemay, président de la Commission des finances, a fait savoir que les investissements en infrastructures en 2021 totaliseront 18 105 863 $ et ceux relatifs aux bâtiments s’élèveront à 21 027 597 $. La Municipalité a réservé 1 691 300 $ pour les acquisitions de véhicules et équipements, alors que les investissements dans les parcs seront de 2 781 957 $. « Les différents axes de notre planification stratégique nous ont guidés dans les choix et les priorités de cette préparation budgétaire », a-t-il souligné.

PTI 2021-2022-2023

Pour sa part, le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023 contient 86 090 305 $ de projets répartis sur trois années, et normalement 48,2 % de cette somme sera investie dans les bâtiments municipaux et 41,5 % dans les travaux de génie.

La part du lion du PTI, soit 19 millions de dollars, est réservée à la construction d’un nouveau centre multifonctionnel, dont les détails devraient toutefois être connus un peu plus tard. La portion de la Ville dans ce projet d’envergure est estimée de son côté à 8 466 826 $ et la différence serait subventionnée notamment par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du gouvernement du Québec.

Un autre chantier d’importance inscrit au PTI 2021-2022-2023 concerne l’agrandissement des ateliers municipaux ainsi que le réaménagement de la cour pour 1 400 575 $, somme qui serait à ce moment-ci assumée à 100 % par la Ville.

En ce qui concerne les différents espaces verts de Sainte-Julie, la Municipalité a réservé au plan triennal des immobilisations 1 400 000 $ pour le réaménagement du parc Desrochers; près d’un demi-million de dollars pour le remplacement de la patinoire au parc Edmour-J.-Harvey; et 220 157 $ pour l’acquisition de terrain au parc des Étangs-Antoine-Charlebois (dont les deux tiers seraient subventionnés par la Communauté métropolitaine de Montréal), un secteur à découvrir qui se trouve à cheval entre les villes de Sainte-Julie et Saint-Amable.