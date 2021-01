La Grande soirée 2021 de la Fondation Jeanne-Crevier sera livrée à votre porte!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation Jeanne-Crevier vous invite, le vendredi 5 février à 18h00, à sa Grande soirée virtuelle qui sera animée par Léane Labrèche-Dor et Martin Proulx.



L’achat d’un billet vous permettra de recevoir, à votre porte, une boîte « vin, fromages et charcuteries » de qualité. Vous recevrez, quelques jours à l’avance, le lien pour rejoindre la soirée virtuelle. Le magnifique quatuor à cordes LUNES vous accompagnera durant la découverte des produits de votre boîte.



Léane Labrèche-Dor et Martin Proulx prendront le relais pour animer le célèbre quiz musical. Ce sera alors à vous de jouer!



Le prix du billet est de 175 $ ou de 150 $ pour les personnes retraitées et donne droit à des reçus pour fins d’impôt. Vous pouvez vous les procurer directement sur le site internet de la Fondation ou en appelant au 450-655-0584. Les personnes qui ne peuvent pas assister à cette Grande soirée virtuelle, mais qui souhaitent contribuer à l’œuvre de la Fondation Jeanne- Crevier, peuvent faire un don en ligne, qui donne droit à un reçu pour fins d’impôts, par le biais de son site internet.

« Dans le contexte actuel, la Fondation Jeanne-Crevier est plus essentielle que jamais pour faire en sorte que ce milieu de soin demeure un véritable milieu de vie. J’espère sincèrement que vous répondrez favorablement à cette invitation et que vous aurez, comme à votre habitude, le cœur sur la main. Au nom des résidents et en mon nom personnel, merci du fond du cœur! », Marjolaine Tessier, présidente