Confinement et couvre-feu : la Ville de Sainte-Julie précise ses mesures et annonce des activités pour ses citoyens

Le gouvernement du Québec a prolongé hier soir le confinement annoncé en décembre dernier auquel s’ajoutent différentes autres mesures pour tenter d’enrayer la hausse des cas de COVID-19. Par conséquent, la Ville de Sainte-Julie continuera à offrir ses services administratifs à distance et annonce la mise sur pied de différentes activités pour divertir ses citoyens de façon sécuritaire.



Services municipaux



Les employés de bureau demeurent en télétravail et continueront de servir les citoyens à distance. Il est possible de joindre le Service aux citoyens de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h du lundi au jeudi et de 8 h à 16 h 30 le vendredi en laissant un message au 450 922-7104 ou en envoyant un courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. Les réponses seront transmises rapidement durant les heures de bureau. Il est également possible de contacter la Ville en utilisant la page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie ou son compte Twitter. Quant aux cols bleus, qui poursuivent sur le terrain les opérations liées à la voirie, aux parcs, aux bâtiments, aux réseaux souterrains et autres interventions prioritaires, ils évoluent sur un horaire de travail continu pour limiter les attroupements et s’assurent de respecter des mesures sanitaires strictes.



Activités de loisirs



Les cours offerts par le Service des loisirs seront offerts de façon virtuelle. Les inscriptions débutent le 11 janvier à 18 h. La programmation peut être consultée sur le site Web de la Ville au ville.sainte-julie.qc.ca.



La bibliothèque continuera à offrir son service de prêt à distance. Les horaires seront modifiés pour respecter le couvre-feu. Plusieurs services sont aussi offerts en ligne comme le prêt numérique, les bases de données et de généalogie. De plus, les activités de la bibliothèque seront en mode virtuel pour l’hiver. La programmation est disponible sur le site Web de la Ville. Finalement, la bibliothèque sera ouverte pour permettre aux étudiants d’utiliser les salles d’étude. Les modalités seront précisées prochainement.



Activités extérieures



La surveillance sera accrue à la pente à glisser et des aménagements physiques ont été ajoutés pour faciliter la distanciation. Un maximum de 150 personnes est permis sur le site et seules les glissades en bulles familiales sont permises. Le port du couvre-visage en tissu ou de type cache-cou est obligatoire pour tous les usagers de 10 ans et plus.



Les patinoires seront ouvertes et un maximum de 25 personnes (200 pour le lac des Outardes) pourra se trouver sur les lieux, en respectant la distanciation. Comme à la pente à glisser, le port du couvre-visage en tissu ou de type cache-cou est obligatoire pour tous les usagers de 10 ans et plus. Les lumières s’éteindront à 19 h 30 et personne ne pourra se trouver dans les parcs en soirée en raison du couvre-feu qui débutera à 20 h.



Une nouvelle piste de ski de fond accueillera les fondeurs au parc Edmour-J.-Harvey. Il est demandé aux marcheurs de rester à l’extérieur des pistes pour aider à l’entretien de celles-ci.



Des activités additionnelles seront également dévoilées la semaine prochaine pour aider les citoyens à traverser cette période difficile comme de nouvelles activités en ligne pour les faire rire, bouger et se changer les idées, mais aussi de nouvelles activités à faire à l’extérieur avec sa bulle familiale.



« Je vous assure que la Ville de Sainte-Julie demeure présente pour ses citoyens en cette période difficile. Depuis le début, nos équipes travaillent extrêmement fort pour leur offrir le meilleur service possible et s’adaptent à cette nouvelle réalité qui, souhaitons-le, se terminera le plus tôt possible. J’en profite pour les remercier de faire ce travail prioritaire et je remercie également les travailleurs de la santé, les policiers et les autres travailleurs essentiels d’être au front depuis plusieurs mois pour nous permettre de gagner cette bataille », a précisé la mairesse Suzanne Roy.



Finalement, la Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise si nécessaire. Elle rappelle aussi l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus, notamment en ce qui a trait au lavage des mains rigoureux et fréquent ainsi que la distanciation physique. Finalement, elle rappelle aux citoyens que plusieurs ressources sont disponibles pour les personnes seules ou qui auraient besoin d’aide en cette période incertaine. Le 2-1-1 peut être joint 7 jours sur 7 de 8 h à 18 h et le site 211qc.ca contient une foule d’informations.