L’ATCRS se réjouit de l’installation des abribus sur la 132 à Varennes

L’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) félicite exo, la Ville de Varennes et le ministère des Transports pour l’installation des abribus sur la route 132. Cette procédure, entreprise il y a quelques années, s’est terminée en décembre 2020 avec l’ajout d’abribus près de la rue de la Gabelle et du Chemin du Petit Bois.

Une des fondatrices de l’ATCRS, Louise Girard, alors membre du comité du transport collectif de la ville de Varennes, avait demandé des abribus sur cette route très utilisée par les usagers des transports en commun. « J’avais remarqué qu’il y avait des abribus sur la route 116, une route similaire à la 132 à Varennes. En 2013, il m’a toutefois fallu faire signer une pétition et recueillir 500 noms pour que le dossier bouge enfin, » a expliqué la militante.

Madame Girard a toujours emprunté les transports collectifs et trouvait que l’absence d’abribus sur la 132 décourageait l’utilisation de l’autobus. « Les endroits où se trouvent les arrêts sont très venteux; sous la pluie et la neige, cela est désagréable, d’autant plus que les véhicules peuvent être en retard. Donc l’attente peut durer plusieurs minutes », a précisé la citoyenne.

Titre Week-end illimité

L’ajout de ces abribus donne une occasion de plus aux Varennois d’essayer le transport collectif. « Avec le nouveau titre Week-end illimité, il est maintenant possible de se déplacer dans toute la région métropolitaine en bus, train et métro, du vendredi à 16h00 jusqu’au lundi à 5h00, pour 14,25 $, soit moins que le prix d’un aller-retour Varennes-Montréal » a expliqué Mme Girard.

L’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud en profite pour rappeler aux usagers qu’avec le port du masque obligatoire et la bonne ventilation du matériel roulant, le transport collectif est relativement sécuritaire, même en temps de pandémie. « Les études démontrent que le transport collectif n’est pas associé à des éclosions de Covid-19 », a conclu Mme Girard.