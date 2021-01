La collection permanente d’œuvres d’art de Contrecœur s’agrandit avec trois nouvelles œuvres d’art

Culture C et la Ville de Contrecœur ont présenté, du 20 novembre au 10 décembre, une exposition en mode virtuel dans le cadre du Programme d’achat d’œuvres d’art de la Ville. L’exposition comptait 41 œuvres présentées par 16 talentueux artistes locaux. Après une période de votation exceptionnelle en ligne et une délibération du jury en visioconférence, les œuvres favorites ont été choisies et ce ne sont pas deux œuvres, mais bien trois qui s’ajouteront à la collection municipale cette année!



« Le territoire de Contrecœur, s’étalant sur 22 km, donne sur une magnifique fenêtre sur le fleuve tout en étant composé également d’un territoire agricole. Le choix du jury cette année représentait bien cet ADN de la Ville de Contrecœur avec une vision fluviale et une autre de sa campagne. Je tiens à remercier monsieur Stéphan Gosselin, un citoyen corporatif de Contrecœur, pour son don à la collection municipale de l’œuvre Petit coin de campagne de l’artiste Suzanne Voisard. Le coup de cœur des visiteurs de l’exposition virtuelle s’est porté sur l’œuvre de l’artiste Paulette Desaulniers Desrosiers qui représentait un paysage patrimonial de notre ville et qui met en scène des citoyens. L’œuvre d’art sélectionné par le jury est celle de l’artiste Suzanne Godbout Vue sur Lavaltrie. Ce pastel nous transporte dans un des chenaux de notre majestueux fleuve à la découverte de notre belle nature », souligne la mairesse, Maud Allaire.



Pour une première fois offerte en mode virtuel, l’exposition a récolté un total de 318 votes et tout autant de visiteurs, un record par rapport aux années passées. Ce n’est pas le seul record atteint en 2021 puisque nous avions également le nombre le plus élevé d’œuvres présentées et d’artistes participants.



« Culture C se réjouit de la vitalité culturelle de Contrecœur. La pandémie nous a forcé à se réinventer et les résultats sont incroyables. Nous sommes heureux de voir qu’il y a eu, parmi les participants, un bel amalgame d’habitués et de nouveaux visages. », mentionne Laurie Pagé, directrice générale de Culture C.



Le vote pour l’œuvre coup de cœur du public a été extrêmement serré, ajoute la mairesse de Contrecœur, Mme Allaire. D’ailleurs, celle-ci félicite tous les artistes participants et également ceux dont les œuvres ont été sélectionnées lors de cette édition.



Choix du jury (ex aequo) :

• Vue sur Lavaltrie (Suzanne Godbout) (acquisition par la Ville de Contrecœur)

• Petit coin de campagne (Suzanne Voisard) (acquisition par Grantech pour don à la Ville de Contrecœur)



Coup de cœur du public :

• Malaise (Paulette Desaulniers Desrosiers) (acquisition par la Ville de Contrecœur)



Lors de cette édition 2020, les artistes ont pu laisser libre cours à leur inspiration puisqu’aucun thème n’a été imposé. Après la période de vote, le jury indépendant, formé de Maud Allaire, mairesse de Contrecœur, Jean-Louis Mireault, artiste professionnel de Verchères et Stéphan Gosselin, administrateur de Culture C, s’est chargé de faire une recommandation pour l’achat d’une œuvre auprès du conseil municipal. Exceptionnellement, il y a eu deux choix du jury cette année, et ce, grâce à l’entreprise Grantech qui a généreusement annoncé qu’elle ferait l’acquisition de la 2e œuvre en vue d’en faire don à la Ville pour sa collection municipale d’œuvres d’art. Grantech est une entreprise qui a à cœur le développement culturel de Contrecœur et elle supporte plusieurs événements culturels locaux. La troisième œuvre est celle du coup de cœur du public.



Cette exposition vise à faire connaître le talent et la créativité des artistes de Contrecœur ainsi qu’à promouvoir la qualité et la vitalité culturelle du milieu auprès de la population. Elle est habituellement présentée à la Maison Lenoblet-du-Plessis, mais les organisateurs ont dû innover en 2021 en l’offrant en mode virtuel, car les musées étaient fermés en raison de la COVID-19.



Depuis 2002, le Programme d’achat d’œuvres d’art de la Ville lui permet d’acquérir, chaque année, des œuvres originales d’artistes locaux. La collection de la Ville comprend près de 75 œuvres qui sont exposées en permanence dans divers édifices municipaux.