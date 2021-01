Un nouveau site Web pour la Ville de Longueuil

Une nouvelle façon de naviguer, une image épurée, la Ville de Longueuil a lancé la semaine dernière une nouvelle version de son site Web longueuil.quebec. Arborant un look plus contemporain, cette interface offre un moteur de recherche plus performant et simplifié, propose une expérience de navigation plus intuitive et donne accès à un service de messagerie instantanée.

La nouvelle messagerie instantanée intégrée au site Web facilitera, dit-on, l’interaction entre les citoyens et l’équipe du Centre de services aux citoyens, et permettra de communiquer en temps réel avec un agent pour obtenir l’information souhaitée. Ce canal de communication s’ajoute donc aux nombreux autres moyens mis à la disposition des citoyens.

Consulté plus de 2 millions de fois annuellement, longueuil.quebec se veut la porte d’entrée pour toute personne désirant trouver de l’information sur les services offerts par la Ville, les attractions à découvrir et les activités à inscrire à l’agenda. La nouvelle plateforme permettra également aux citoyens de formuler rapidement des demandes de services en un seul clic, comme rapporter un nid-de-poule, demander un nouveau bac de collecte ou effectuer une demande de permis.



