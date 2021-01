Plus de soutien de la part des organismes communautaires

Les organismes communautaires de l’agglomération de Longueuil ont récemment présenté leur projet C3, soit «Communication, Collectif et Communauté » qui vise à favoriser l’accessibilité et la connaissance des services communautaires du territoire, tout en brisant l’isolement que l’on connait actuellement, en pleine crise de la Covid-19.

Ce projet découle d’un sondage sur les besoins des organismes communautaires en temps de pandémie lancé par la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) cet été, et s’inscrit dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) du gouvernement du Canada administré par Centraide.

Les trois besoins prioritaires identifiés par les organismes pour les développer en projet furent de maintenir un lien présentiel avec les personnes vulnérables; favoriser l’accessibilité et la connaissance des organismes; avoir accès à des équipements de protection individuelle.

L’objectif est de faire connaître les ressources communautaires, mais aussi de travailler sur la résilience de la communauté en encourageant les gens à devenir un acteur de changement pour leur communauté.

Pour ce faire, plusieurs outils seront déployés dans les prochains mois. Le premier : un répertoire des numéros de téléphone, tels que Centraide Grand Montréal (2-1-1), SOS Violence Conjugale (1-800-363-9010), Tel-Aide (514 935-1101), Tel-Jeunes (1-800-263-2266) ou encore le Centre d’écoute Montérégie dédié aux aînés (450 658-8509). Pour joindre le plus de citoyens possible, des dépliants seront distribués dans les organismes communautaires et autres institutions du territoire et via les « Publisacs ». En effet, plus de 39 000 foyers recevront ces informations dès la semaine prochaine. Des publications sur différentes plateformes commencent aussi à apparaître.

Également, un atelier sera offert gratuitement à la population, au mois de janvier, afin de l’informer sur les ressources communautaires disponibles et susciter l’engagement dans sa communauté pour que certains deviennent des « ambassadeurs et ambassadrices du milieu communautaire ».

Finalement, le projet C3 : Communication, Collectif et Communauté vise à faire reconnaître l’expertise des organismes communautaires du territoire en démontrant qu’il s’agit de lieux « sécuritaires et sécurisants ».

Le comité de pilotage du projet est composé du Centre des femmes de Longueuil, de la CDC AL, d’Alternatives Centregens, de Place à l’emploi et d’Au Second Lieu.