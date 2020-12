Un hiver dehors, à Longueuil, malgré tout!

Patinage, ski de fond, raquettes, pentes à glisser, randonnées dans les parcs-nature sont entre autres au menu des activités à pratiquer cet hiver à Longueuil.

Tout d’abord une quarantaine de patinoires extérieures seront ouvertes. Selon l’achalandage, des réservations pourraient être nécessaires sur certains sites, comme à la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge, et à la patinoire du parc Michel-Chartrand. Pour les surfaces glacées de quartier, un système de rotation aux heures sera mis en place afin qu’un maximum de citoyens puisse profiter des installations.

Seul le patinage libre sera cependant permis, les activités s’exerçant en groupe étant interdites. Par ailleurs, pour que les mesures de distanciation physique soient respectées, selon la capacité d’accueil des installations, jusqu’à un maximum de 25 patineurs à la fois est permis sur les surfaces glacées du territoire, incluant le personnel surveillant. Les roulottes, les chalets et les pavillons d’accueil ne seront accessibles que pour utiliser les toilettes publiques, s’il y a lieu.

Comme par le passé, les pentes à glisser, les sentiers de marche et les sentiers de ski de fond dans les parcs-nature seront de retour. Il n’y aura toutefois pas de prêts d’équipement cette année.

La Ville met également à la disposition des citoyens les glaces de ses sept patinoires intérieures en proposant un horaire bonifié. Tous les détails, incluant les modalités de réservation, sont disponibles sur le site Web de la Ville, dans « Arénas et patinage libre », de la section « Sports et saines habitudes de vie ».

Et encore…

S’ajoutent aussi quelques activités spéciales telles que sentier animé au parc de la Cité, expositions à l’Atrium du métro de Longueuil ou au parc St. Mark et sentier littéraire au parc de la Cité. Les frileux se tourneront vers la baignade libre ou la panoplie d’activités virtuelles proposées par la Ville à faire chez soi. Tous les détails de cette programmation sont disponibles à longueuil.quebec/décembre.