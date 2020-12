Un cas de Covid-19 au Réno-Dépôt de Boucherville

Si vous avez visité le magasin Réno-Dépôt de Boucherville avant Noel vous avez peut-être croisé un employé qui était atteint de la Covid-19. La direction du commerce prend la situation très au sérieux et a pris tous les moyens pour minimiser l’impact de la présence du virus dans le magasin.

Voici d’ailleurs l’avis émis il y a quelques heures aux clients qui ont fréquenté le magasin :



« Nous avons été informés le 26 décembre qu’une personne travaillant au magasin Réno-Dépôt Boucherville, 1235, rue Nobel, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Cette personne a travaillé pour la dernière fois le 24 décembre.

Nous prenons la situation très au sérieux. Pour veiller à la santé et à la sécurité de nos associés et de nos clients, nous avons procédé à un nettoyage et à une désinfection en profondeur des lieux le 27 décembre après avoir fermé le magasin, des mesures qui se sont ajoutées à celles de nettoyage et de désinfection accrues déjà en place. Tous les associés qui ont été en contact étroit avec la personne infectée ont été placés en quarantaine préventive rémunérée chez eux. Nous avons aussi dûment contacté les autorités locales de la santé publique pour les informer de la situation et des mesures prises au magasin avant de rouvrir le magasin le 28 décembre.

Si vous avez visité notre magasin le 18 ou le 24 décembre, nous vous encourageons à demeurer à l’affût de tout symptôme jusqu’au 7 janvier inclusivement (si vous avez visité le magasin le 24 décembre) et à appeler au besoin la ligne dédiée du gouvernement du Québec en composant le 1-877-644-4545. »



A noter qu’en date du 30 décembre la Santé publique de la Montérégie recense 46 cas actifs seulement de Covid-19 sur le territoire de la Ville de Boucherville. En comparaison, il y en a environ 350 à Longueuil.