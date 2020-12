121 chevreuils sont morts sur les routes de Longueuil depuis 5 ans

Alors que la survie des chevreuils du parc Michel-Chartrand de Longueuil a fait l’objet de nombreux et houleux débats depuis un mois, selon les plus récentes statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec, 284 cerfs de Virginie ont été happés par une voiture sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Longueuil au cours des cinq dernières années.

La plupart de ces accidents, soit 121, se sont produits sur les routes de la ville de Longueuil.

Le territoire de Boucherville suit au deuxième rang, avec un total de 81 accidents.

Suivent ensuite les villes de Saint-Bruno-de-Montarville (54), Brossard (25) et Saint-Lambert (3). Sur l’ensemble de ces 284 événements, 18 personnes ont été légèrement blessées. Uniquement en 2019, 61 accidents impliquant des cerfs ont été relevés sur le territoire de l’agglomération, dont 29 à Longueuil et 18 à Boucherville.

Pour sa part le service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), a reçu 79 appels en 2019 en lien avec un accident impliquant un chevreuil.

Cette année, le SPAL a jusqu’ici reçu 60 appels à cet effet, selon des statistiques compilées par le journal Le Courrier du Sud.

Fait à noter, les 15 cerfs du parc Michel-Chartrand qui doivent être déplacés vers d’autres sites, le seront probablement au début de 2021 car l’organisme chargé de l’opération « Sauvetage animal Rescue » doit obtenir un permis spécial du ministère québécois de la faune. Et, situation ironique s’il en est une, l’organisme a déjà annoncé qu’il voulait réaliser l’opération de capture et de transfert gratuitement mais le ministère lui demande 5000 $ pour délivrer ledit permis!