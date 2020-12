Entente de principe entre la Fédération interprofessionnelle de la santé et Québec

0101La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, se sont réjouis de la conclusion d’une entente de principe sectorielle avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Cette entente adaptée au milieu de la santé, qui tient compte de la situation particulière de ces professionnels en soins, représente une étape importante dans le processus vers le renouvellement de la convention collective des membres de la Fédération. Ces derniers travaillent quotidiennement au cœur des services de santé offerts aux Québécois. Comme dans toute négociation, le contenu de l’entente demeure confidentiel jusqu’à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres. Les textes définitifs seront rédigés, au cours des prochains jours, puis soumis par le syndicat à ses membres pour approbation.