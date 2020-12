Budget 2021 à Verchères: augmentation de 1,4 % pour une maison unifamiliale moyenne

Le conseil de Verchères a présenté le 14 décembre son budget 2021. Les élus ont également annoncé la liste des projets dans lesquels la Municipalité compte investir dans les trois prochaines années. Une seconde séance s’est tenue le 16 décembre pour l’adoption du règlement de taxation.

Au total, le conseil prévoit des revenus de 9 560 400 $, soit 11 240 100$ avec les amortissements. En ce qui a trait aux dépenses, des sommes de 2 838 400 $ seront investies pour l’hygiène du milieu. 2 032 170 $ seront dédiés aux loisirs et la culture et 1 644 650 $ à la sécurité publique. 1 559 120 $ seront également injectés dans le transport.

Valeur moyenne des propriétés

Quant au taux de taxation résidentiel et agricole, ce dernier va passer de 0,6330 $ à 0,6460 $ par 100 $. Pour les propriétés non résidentielles (commerces et industries) la taxe est fixée à 1,46 $ du 100 $ d’évaluation pour les immeubles situés à l’intérieur des limites de la municipalité.

Le taux de service pour la gestion des matières résiduelles subit également une légère augmentation de 10 $. Ce dernier passe donc, dans le budget 2021, à 255 $ par unité de logement. En revanche, la taxe d’eau et celle prévue pour l’entretien des égouts demeurent inchangées. Ces dernières demeurent à 190 $ et 180 $ respectivement par unité de logement. Aucune augmentation n’est par ailleurs prévue du côté de la taxe pour vidanges et des fosses septiques en milieu rural. Cette dernière demeure fixée à 60 $ par unité de logement.

Des taxes spéciales de 0,0013 $ et 0,0189 $ du 100 $ seront imposées pour l’assainissement des eaux et l’usine de filtration. Ces taxes seront applicables pour les immeubles situés dans les bassins concernés.

Comme l’an dernier, la valeur moyenne des propriétés à Verchères s’élève à 309 800 $. L’augmentation de la taxation pour une telle résidence est de 1,4% pour 2021.

Le quai, au cœur des préoccupations

En ce qui concerne le Programme triennal d’immobilisation (PTI) pour les années 2021, 2022 et 2023, les élus ont convenu de distribuer des sommes de 4 596 000 $.

Lors de sa présentation, le maire Alexandre Bélisle a précisé quels sont les projets importants auxquels sera consacrée une partie des sommes prévues dans le budget 2021. Le remplacement du tablier du pont de la montée du Moulin, le pavage de section du secteur rural et le remplacement des luminaires dans les rues du Vieux-Village font partie de ces projets.

Le maire a par ailleurs tenu à faire le point concernant l’avenir du quai fédéral. « Il a été l’objet de grands questionnements pour l’avenir souhaité pour Verchères », s’est exprimé Alexandre Bélisle, rappelant que le conseil a réalisé un exercice de planification et sondé la population dans le cadre d’une consultation en 2019.

« La mission et les valeurs de Verchères ont été confirmées. On a constaté à quel point les gens tenaient à ce qu’on préserve et mette en valeur notre milieu. Un milieu qui est d’une grande qualité. Ce sont les conclusions que nous avons tirées de cette consultation. »

Selon le maire, le conseil a le mandat de se doter d’une vision d’avenir. C’est ce qui va l’amener, en 2021, à mettre en marche un exercice visant la création d’un plan directeur.

« Dans ce plan directeur, il sera question du quai, a promis ce dernier. Mais aussi, de tout l’espace voué aux sports et les terres où nous avons un plus grand accès aux rives du Saint-Laurent. »