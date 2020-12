La Fondation Jeanne-Crevier illumine les cœurs

Si vous passez devant le CHSLD Jeanne-Crevier, vous aurez le plaisir d’y admirer une partie des aménagements lumineux qui y ont été installés. C’est ainsi, que dès la nuit tombée, tous les résidents, quelle que soit la chambre qu’ils occupent, peuvent admirer une constellation de lumières qui remplacent, cette année, les décorations intérieures.

En effet, depuis plusieurs années, la Fondation se chargeait de décorer l’ensemble des aires communes pour créer une atmosphère joyeuse et festive durant le temps des fêtes. Cette année, compte tenu des règles sanitaires en vigueur, la Fondation a eu l’idée de décorer à l’extérieur et de façon à ce que tous les résidents puissent en profiter.

La Fondation a financé les décorations mais sans la précieuse collaboration bénévole de Louise Gauthier et Chantal De Menezes, de même que du soutien des gestionnaires, ce projet n’aurait pu se réaliser.