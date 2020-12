Les célébrations de Noël avec crèche vivante en mode virtuel

Les paroisses de Boucherville vous invitent à visionner la « Célébration de Noël avec une crèche vivante » le 24 décembre à 17h30 sur leur site Internet : https://paroissesdeboucherville.org.



Bien entendu, il sera impossible pour les familles d’honorer certaines traditions, comme celle d’aller à l’église pour assister à la messe de Noël. Généralement, plus de 500 personnes, par célébration, se déplacent pour assister à la messe de Noël. Cette année, en raison des mesures sanitaires, 25 personnes sont autorisées à entrer dans l’église, ainsi que 25 autres personnes dans une salle connexe à l’église.

L’équipe pastorale de Boucherville a décidé de filmer une célébration à huis clos à l’église Sainte-Famille de Boucherville, dans le respect des normes sanitaires en place, afin que tout le monde puisse assister à une célébration de Noël. Cette dernière sera disponible à partir du 24 décembre à 17h30 sur le site Internet de l’Unité pastorale de Boucherville et elle restera disponible pour toute la durée du congé des fêtes.

Il est de tradition durant la messe de Noël à l’église Sainte-Famille d’avoir une « crèche vivante », c’est-à-dire Marie, Joseph, l’Enfant Jésus et les bergers. Vous ne serez donc pas déçus, car Véronique Dubé et Maxime Ouellette ainsi que leur fille Frédérique 9 mois personnifieront la Sainte-Famille tandis que la famille Amoussou-Pensec Maélys, Loïc, Anaëlle et Paul personnifieront les bergères et bergers.

Un des grands plaisirs de la célébration de Noël, c’est d’entendre des cantiques. La famille Duhaime, Laurent, Sophie, Émile, Rosalie ainsi que leur grand-maman Jeanne chanteront pour vous. Le tout sous la direction d’Amélie Duhaime, mère des enfants, accompagnée à l’orgue par Denis Alain Dion, organiste titulaire et maître de chapelle de l’église Sainte-Famille de Boucherville. La célébration sera présidée par Jean-Paul Ngeleka, curé de l’unité pastorale de Boucherville et l’homélie sera prononcée par l’abbé Jean-Pierre Camerlain.

Afin d’assurer une plus grande qualité visuelle et sonore à la captation, l’équipe des Productions Megamix sera chargée de la captation vidéo. Le tout fut possible grâce entre autres à l’appui financier du complexe funéraire Pierre Tétreault.

L’horaire des messes est sur le site Internet : https://paroissesdeboucherville.org.



Jeudi 24 décembre

17 h 00 – Saint-Louis

18 h 30 – Saint-Louis

19 h – Sainte-Famille

20 h – Saint-Sébastien

21 h – Sainte-Famille

23 h – Sainte-Famille



Vendredi 25 décembre

8 h 30 – Sainte-Famille

9 h 30 – Saint-Sébastien

10 h 30 – Saint-Louis

11 h 15 – Sainte-Famille



Jeudi 31 décembre

17 h 00 – Saint-Louis



Vendredi 1er janvier

9 h 30 – Saint-Sébastien

10 h 30 – Saint-Louis

11 h 15 – Sainte-Famille