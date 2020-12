Des services de police s’unissent pour combattre les vols de catalyseurs

Le service de Police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) s’unit avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, la Régie intermunicipale de police Roussillon, ainsi qu’Échec au crime pour attaquer de front le fléau des vols de catalyseurs.

Depuis le début de l’année, plus de 500 vols de catalyseurs ont été recensés sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Ils sont commis dans les stationnements incitatifs, les terrains de stationnement de certains centres commerciaux, les secteurs résidentiels, principalement de Longueuil et de Brossard, ainsi que dans le parc industriel de Boucherville.

Les vols de catalyseurs représentent une importante problématique pour les services de police de partout au Québec, mais surtout pour ceux la région de Montréal. La flambée des prix des métaux précieux a largement contribué à ce phénomène, puisque chaque catalyseur contient une petite quantité de palladium et de platine.

Les catalyseurs volés peuvent donc être écoulés à fort prix chez certains ferrailleurs complices. La nouvelle équipe régionale ciblera non seulement les voleurs, mais aussi les ferrailleurs qui ferment volontairement les yeux sur ces crimes.

Un tel partenariat facilite l’échange d’informations, le traitement de celles-ci, menant inévitablement à la découverte de cellules ou de réseaux de voleurs et de ferrailleurs complices, mentionne le SPAL, qui pour être efficace, doit aussi compter sur l’aide du public.

Comment éviter ces vols

Le burinage demeure une méthode très dissuasive contre les voleurs. Demandez à votre mécanicien de buriner le catalyseur, peut-être aurez-vous même droit à une prime de la part de votre assureur.

Garez le véhicule dans un garage si possible, autrement, assurez-vous qu’il le soit dans un endroit bien éclairé.

Les propriétaires d’entreprises peuvent installer des plaques protectrices sous le véhicule de façon à compliquer l’accès aux catalyseurs. Ils peuvent avoir recours à des recours à des agents de sécurité, la nuit ou encore, ou à un chien de garde; installer des caméras de surveillance; et s’assurer que l’éclairage extérieur soit suffisant : les espaces de stationnement devraient être clôturés.