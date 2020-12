Action Nouvelle Vie distribue 2000 paniers de Noël à des familles dans le besoin

Le temps des fêtes se veut propice aux réjouissances mais pour certains cette période peut devenir un casse-tête, surtout s’il n’y a rien à mettre sur la table. Heureusement que les organismes d’aide alimentaire arrivent à la rescousse dans les moments difficiles à traverser comme à la suite d’une perte d’emploi ou de fermeture d’entreprise pour cause de confinement. En ce sens, Action Nouvelle Vie, située dans le secteur est de Longueuil, a mis tout en oeuvre pour venir en aide à quelque 2000 familles au statut précaire en leur distribuant des paniers de Noël. Cette année, la remise de ces denrées s’est échelonnée sur trois jours, les 15, 16 et 17 décembre, plutôt qu’en une seule journée, afin de respecter les consignes de santé publique.

Le contexte de la pandémie a contraint cette organisation à revoir ses façons de faire. Plutôt que d’être reçus au local, comme à l’habitude, selon leur disponibilité, les bénéficiaires devaient se présenter selon un horaire préétabli pour chacun. Seulement une centaine de familles à la fois pouvaient venir s’approvisionner simultanément à chaque heure d’ouverture. Comme partout ailleurs, la distanciation physique était de mise tout comme le port du masque et le lavage des mains à l’entrée. Plus de 400 bénévoles ont mis la main à la pâte afin que la machine baigne dans l’huile. Des jeunes et des retraités sont venus prêter main-forte pour l’occasion. La solidarité humaine s’est exprimée. Mission accomplie.

Chaque famille a reçu des denrées d’une valeur d’environ 300 $ en plus de produits d’hygiène et de cadeaux. Des centaines de donateurs – particuliers et entreprises – ont permis d’offrir ces biens grâce à leur générosité exemplaire. Toute la communauté a contribué à la réussite de cette opération d’envergure. La directrice générale d’Action Nouvelle Vie, Suzanne Fournier, estime que la valeur de l’ensemble des articles oscille autour d’un million de dollars.

Depuis la pandémie, le visage de la clientèle a changé. « Nous remettons des paniers de Noël à des gens qui ont été des donateurs pendant des années. Ça touche le coeur de voir qu’on peut tendre la main aujourd’hui à ceux qui en ont fait autant durant des années », reconnaît Mme Fournier. Le retour du balancier se révèle.

Rappelons que durant l’année, Action Nouvelle Vie offre, chaque semaine, un service d’aide alimentaire à plus de 1000 ménages en difficulté.