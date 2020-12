Des travaux de plus de 5 000 000 $ pour améliorer les infrastructures sur la rue Principale

La Ville de Sainte-Julie, la Ville de Saint-Amable et le ministère des Transports du Québec sont fiers de confirmer la fin des travaux de reconstruction de la rue Principale à proximité des limites de Sainte-Julie et Saint-Amable. L’inauguration officielle devait se tenir cet automne, mais en raison de la pandémie et pour respecter les mesures sanitaires, celle-ci a été annulée.



Des investissements de plus de 5 000 000 $ ont été nécessaires pour réaliser ces travaux. Le ministère des Transports a accordé une aide financière maximale de 2 957 699 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale et les deux municipalités ont partagé le reste de la facture, Sainte-Julie assumant un montant de 1 531 741 $ et Saint-Amable un montant de 615 560 $.



« L’aide annoncée aujourd’hui sera bénéfique pour les citoyennes et citoyens de Sainte-Julie et de Saint-Amable en plus de contribuer à la relance économique dans notre région. Je suis très fière des investissements que fait notre gouvernement pour le réseau routier municipal. Nous travaillons continuellement en collaboration avec les municipalités pour les appuyer dans leurs projets routiers et je salue aujourd’hui tout le travail de concertation qui a été effectué dans les derniers mois par tous les partenaires. », mentionne Suzanne Dansereau, députée de Verchères.



« L’amélioration de nos infrastructures et de la qualité de vie de nos citoyens est une priorité pour le conseil municipal. L’aide obtenue par le gouvernement du Québec et le partenariat conclu avec nos voisins de Saint-Amable nous ont permis de réaliser ces travaux d’envergure qui seront bénéfiques pour les citoyens des deux villes et nous permettrons de poursuivre notre travail en gestion des infrastructures », a souligné Suzanne Roy, mairesse de SainteJulie.



« L’accessibilité à Saint-Amable et la fluidité de la circulation sur nos axes routiers principaux sont des enjeux majeurs pour la qualité de vie. Grâce à notre partenariat avec la Ville de Sainte-Julie, les nombreux Amabliens qui empruntent quotidiennement ce lien routier profitent maintenant d’une route entièrement rénovée », a ajouté Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.



Ces travaux ont été effectués dans le cadre du Plan d’intervention en infrastructures routières locales de la Ville identifiant les travaux prioritaires. Ceux-ci concernent notamment les rues où la structure de chaussée est déficiente et l’asphalte en mauvais état sur les rues très achalandées. Ce tronçon de la rue Principale, l’un des principaux liens routiers entre les villes de Sainte-Julie et Saint-Amable, est très achalandé. Depuis quelques années, on y observait une dégradation importante de la structure et de l’état de la chaussée, en plus de devoir améliorer les infrastructures souterraines à différents endroits. La Ville en a également profité pour ajouter un îlot de réduction de la vitesse afin d’accroitre la sécurité des usagers et des riverains.