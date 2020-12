Budget 2021 à Sainte-Julie : un ratio d’endettement deux fois plus bas que des villes comparables

« Nous sommes fiers d’annoncer le gel du compte de taxes en 2021, autant en ce qui concerne le taux de taxes que les tarifs. Cela est rendu possible par la saine gestion des dépenses, évidemment, mais aussi grâce à l’aide obtenue du gouvernement du Québec en raison de la pandémie ainsi qu’aux nouveaux revenus issus du développement du territoire dans les derniers mois », a mentionné la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, lors de l’adoption du budget 2021 et du Programme triennal des immobilisations (PTI) 2021-2022-2023, le 14 décembre dernier.

Une telle rigueur administrative est pour ainsi dire une seconde nature depuis des années à la Ville de Sainte-Julie puisque, selon le plus récent profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Sainte-Julie est reconnue parmi les villes avec un taux de taxes inférieur à la moyenne, des dépenses moins élevées que les villes semblables ainsi qu’un ratio d’endettement deux fois plus bas que celui de municipalités comparables.

Ces résultats, comme l’a expliqué Mme Roy dans sa présentation, « découlent d’une gestion rigoureuse des dépenses, une recherche constante de subventions pour financer les projets, l’innovation des équipes municipales pour améliorer les services et infrastructures à faible coût, le contrôle continu de la dette et la culture de la Ville qui consiste à maximiser chaque dollar investi. »

Investissements

Le budget 2021 totalise 48 077 000 $, en hausse de 3,5 % comparativement à l’an dernier, et il comporte plusieurs projets spéciaux qui permettront à la Ville de poursuivre l’amélioration de ses services aux citoyens. En ce qui concerne le Programme triennal d’immobilisations (PTI), on prévoit des investissements de plus de 43 M$ au cours des prochains mois. Par contre, le conseil a précisé que, seuls 48 % de ces investissements seront financés par la Ville, le reste proviendra de sources de financement externes, dont des subventions.

« Nos investissements en infrastructures en 2021 totaliseront 18 105 863 $, ceux relatifs aux bâtiments totaliseront 21 027 597 $, les acquisitions de véhicules et équipements s’élèveront à 1 691 300 $ et les investissements dans les parcs s’élèveront à 2 781 957 $. Les différents axes de notre planification stratégique nous ont guidés dans les choix et les priorités de cette préparation budgétaire », a souligné pour sa part le conseiller Mario Lemay, président de la Commission des finances.

Dans sa présentation, la mairesse a rappelé que la Ville amorce une révision du plan d’urbanisme pour mieux encadrer cet aspect dans le futur, « mais il est pertinent de mentionner qu’au-delà de l’aspect financier, ce sont les criants besoins en logements de nos citoyens qui ont guidé nos récentes décisions dans ce domaine », a-t-elle ajouté.

Ce que les chiffres du budget ne dévoilent pas par contre, c’est que la pandémie a demandé à toute l’équipe municipale de déployer beaucoup plus d’efforts afin d’assurer la sécurité de la population en adaptant les différents services et infrastructures de la Ville en raison de la Covid-19; en mettant sur pied une chaine d’appels auprès des personnes âgées pour s’assurer de leur bien-être; en faisant la promotion de l’achat local à Sainte-Julie, etc.

La crise a également bouleversé le rôle de la mairesse Suzanne Roy, car elle a accepté de se projeter d’une certaine façon aux premières lignes en reprenant la présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), alors qu’elle avait pourtant guidé les destinées de l’organisme de 2014 à 2016. De son propre aveu, elle ne pensait pas reprendre du service, mais son expérience était requise par le conseil d’administration, alors que se dressaient de grands défis pour les gouvernements de proximité à cause de la pandémie.

C’est donc dire qu’au terme de la présentation du budget 2021, la pause du temps des Fêtes fera le plus grand bien!